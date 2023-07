Derfor er prisveksten fortsatt høy

Prisene i Norge fortsetter å stige selv om rentene stadig blir høyere. Her er forklaringen.

– BLE GRISEDYRT: Prisene begynte å stige under pandemien, men skjøt fart etter gjenåpningen og den russiske angrepskrigen mot Ukraina. Det skjedde fort, påpeker Handelsbanken-økonom Marius Gonsholt Hov.

Prisene har knapt nok vært høyere her til lands. Inflasjonen (prisveksten) i Norge kom inn på 6,4 prosent i juni, målt mot samme måned i fjor. Det viser inflasjonstall fra SSB.

Samtidig skjøt kjerneprisveksten fart og landet på syv prosent. Det er ny norsk rekord.

Kjerneprisveksten tar ikke med energipriser og endringer i avgifter. Det er dette målet Norges Bank er mest opptatt av.

Norges Bank har hevet styringsrenten raskt for å forsøke å dempe prisveksten og få den ned mot målet på to prosent. I juni klinket Norges Bank til med en dobbelt renteheving til 3,75 prosentpoeng.

Høyere renter er ment å skulle bidra til å dempe aktiviteten i økonomien. Når for eksempel folk må betale høyere renter på boliglånet, vil en ha mindre penger å bruke. Etterspørselen EtterspørselenEtterspørsel innen økonomi er ønsket eller tilbøyeligheten et individ, gruppe eller bedrifter har for å kjøpe en bestemt vare eller tjeneste. vil da falle, og bedriftene vil i teorien bli tvunget til å senke prisene for å få solgt varene sine.

Men til tross for renteøkningene, er prisveksten i Norge fortsatt skyhøy.

Dette er de viktigste grunnene, ifølge sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov:

Kronekursen gjør det dyrere for bedrifter å importere varer fra utlandet. Det kan gjøre at bedriftene lemper kostnadene over på forbrukere.

Spredningseffekter Spredningseffekter Økt prisvekst påvirker priser, kostnader og inntekter i ulike deler av økonomien. Disse endringene kan forplante seg gjennom ulike sektorer. etter den første bølgen med økte priser. Lønnsveksten er for eksempel langt høyere enn normalt.

– Rentene har steget mye, men prisveksten slår nye rekorder. Hvordan kan det ha seg?

– Du kan snu litt på det, og si at du antagelig ville hatt mye høyere inflasjon hvis det ikke hadde vært for renteoppgangen, sier Hov.

– Tar veldig lang tid

Gisle James Natvik, professor ved BI, tenker i likhet med Hov at situasjonen ville vært en annen dersom rentene ikke hadde blitt satt opp i Norge.

– Jeg tror prisene hadde økt mer. Særlig så tror jeg at vi hadde hatt enda svakere krone, også hadde husholdningene hatt mer penger å bruke på varer og tjenester, noe som ville ført til økt etterspørsel og økte priser, sier han.

Professor i samfunnsøkonomi Gisle James Natvik ved Handelshøyskolen BI.

– Veien fra renteendringer til inflasjon er indirekte, tar veldig lang tid, og er vanskelig å måle, sier Natvik.

Norges Bank lager prognoser frem til 2026. Det er først da sentralbanken regner med at inflasjonen vil være tilbake på målet om to prosent.

– Alt ble grisedyrt

Postdoktor ved Universitetet i Oslo, Martin Blomhoff Holm, sier at det er tydelig at den empiriske effekten av pengepolitikk pengepolitikkPengepolitikk er betegnelsen på regulering av pengemengden i et land for å styre landets økonomi. Når Norges Bank hever renten, så er det et eksempel på pengepolitikk. på inflasjon er ganske usikker.

– Norsk pengepolitikk hjelper litt, men i all hovedsak kommer prisveksten i Norge til å gå ned fordi den går ned i utlandet, sier han.

– Hva ville skjedd med den importerte prisveksten dersom vi ikke satt opp renten i det hele tatt?

– Da ville sannsynligvis krona vært enda svakere, og den importerte prisveksten enda høyere, sier Holm.

Handelsbankens sjeføkonom sier at prisveksten begynte å stige under pandemien, men skjøt fart etter gjenåpningen og den russiske angrepskrigen mot Ukraina. Prisene på blant annet frakt, energi, råvarer og mat skjøt i været. Det er blant annet disse prisøkningene vi har importert.

Det var også store ubalanser mellom verdens produksjon og en høy etterspørsel blant annet drevet av lave styringsrenter hos sentralbankene.

– Etterspørselssiden var proppet opp av ekspansiv ekspansivNoe som er ekspansivt vil heve aktivitetsnivået i økonomien. penge- og finanspolitikk finanspolitikkFinanspolitikk er et navn på den stabiliseringspolitikken som utøves gjennom statsbudsjettet. Finanspolitikken er i prinsippet det kraftigste virkemidlet moderne stater rår over til å styre etterspørselen i økonomien., sier Hov.

Inflasjon og kjerneinflasjon Med inflasjon mener vi her prisstigning målt ved økning i konsumprisindeksen (KPI).

Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i priser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge.

Kjerneinflasjon (KPI-JAE), som også kalles underliggende inflasjon, er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst.

Man begynte å måle kjerneinflasjon i 2001.

Norges Bank har et inflasjonsmål som tilsier at de skal fastsette styringsrenten slik at inflasjonen skal holde seg nær 2 prosent over tid. Hvis inflasjonen overstiger dette, taler det for at renten settes opp. Vis mer

– Alt ble grisedyrt, og det skjedde veldig fort. Globalt har vi sett at proppene i verdikjedene verdikjedeneEn verdikjede beskriver ressurser, prosesser og aktiviteter som inngår i produksjonen av en vare eller tjeneste. er mer normalisert igjen, og energi- og råvarepriser er mer ned. Men vi har fått spredningseffekter spredningseffekterØkt prisvekst påvirker priser, kostnader og inntekter i ulike deler av økonomien. Disse endringene kan forplante seg gjennom ulike sektorer.. Kjerneinflasjonen holder seg nemlig mer oppe.

Hov forklarer at bedriftene fikk økte kostnader, og de dekket dette inn ved å øke prisene.

– Nå ser vi det også mer i lønnsveksten, som er kraftig opp. Det er en del bedrifter som ikke takler den høye lønnsveksten, og tar ut det i økte priser, sier han.

Rammen i årets lønnsoppgjør endte på 5,2 prosent.

Sterk krone kan bety lavere prisvekst

Kronekursen har svekket seg mye i år, men Hov påpeker samtidig at noe av svekkelsen har blitt reversert den siste tiden.

Den norske kronen er fortsatt klart svakere enn på samme tid i fjor, og dette bidrar til at årsveksten i importprisene holder seg høy, ifølge sjeføkonomen.

– Kronekursen er nok en viktig faktor og har blitt trukket frem av SSB, sier han.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

Hov påpeker at de prisimpulsene som den svake kronekursen gir inn i norsk økonomi, vil kunne dø gradvis ut dersom kronkursen fortsetter å stabilisere seg eller styrke seg.

Han sier videre at det gjerne tar tre til seks måneder før effektene av en endring i kronekursen synes godt i den importerte prisveksten. Det var særlig frem til utgangen av mai i år at kronekursen svekket seg mer eller mindre systematisk.

– Dette vil kunne sørge for at den importerte prisveksten holder seg høy også i månedene fremover. Men dersom kronekursen skulle stabilisere seg, eller at mer av den styrkingen vi har sett i det siste får fortsette, vil dette være godt nytt for inflasjonen, sier Hov.