Shoppefall i april: – Dette er en kalddusj

Nordmenn handlet mindre forrige måned. Detaljhandelen falt med 1,2 prosent. Økte priser og renter er med på å forklare den nedadgående trenden, ifølge SSB.

Folk ute på Karl Johans gate i Oslo sentrum.

Omsetningen i detaljhandelen falt med 1,2 prosent fra mars til april. Det viser ferske, sesongjusterte tall fra SSBs varehandelsindeks.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, mener den lenge ventede nedgangen i økonomien begynner å komme til syne. Likevel var fallet overraskende stort, sier hun.

– Dette var et større fall enn først anslått. Det kan være et tegn på at den lenge forventede forbruksbremsen er her. Forbruket har holdt overraskende god stand lenge, tross høye renter og inflasjon, sier Haugland til E24, før hun raskt legger til:

– Dette er en kalddusj.

– Er dette tall Norges Bank er tilfredse med?

– Dette er i hvert fall et tall som ikke er med på å styrke argumentet for å øke rentene, men heller kanskje det motsatte. Dette er én av faktorene de tar hensyn til, men samtidig er det en god del svingninger i disse tallene. En svak krone spiller nok mer inn.

– Nedgang for de fleste næringer

På forhånd var det ventet et fall i detaljhandelen på 0,5 prosent. Det viser et snitt av estimater TDN Direkt har hentet inn fra fem meglerhus.

– Det var nedgang for de fleste næringer utenom butikkhandel med klær og dagligvarer i april. Den synkende trenden de siste månedene kan nok til en viss grad ses i sammenheng med økte priser og renter, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Drivstoffsalg, samt butikker som blant annet selger elektronikk, møbler og innredningsartikler, var blant næringene som trakk ned.

Nedgangen i april kommer etter et fall på 0,2 prosent i mars, ifølge reviderte tall.

Husholdningenes oppsparte midler begynner å tømmes, mener Haugland.

– Det er fortsatt oppsparte midler igjen, men summen er ikke like høy som den var. Mange er også mer forsiktig, så det handler også om villigheten til å bruke dem. Det er greit å ha en buffer. Dette vitner om at tiden etter pandemien har vært preget av kjøpeevne, men nå kommer nok nedturen.