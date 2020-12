Disse tjente mest i 2019

Industrieier og investor Trond Mohn topper listen for andre år på rad med en inntekt for 598,5 millioner kroner i 2019.

Vis mer byoutline Håvard Bjelland

Publisert: Oppdatert: 8. desember 2020 07:13 , Publisert: 8. desember 2020 07:02

Se hele topplisten i bunnen av saken!

Saken oppdateres.

Også i 2018 toppet bergenseren listen med en soleklar førsteplass. Da med en inntekt på 443,3 millioner kroner.

Førsteplassen er også denne gangen soleklar. Bak følger Christian Gruner Sundt og Ivar Tollefsen.

Mohn er blant annet største eier i meglerhuset Arctic Securities, og storaksjonær i børsnoterte Bergenbio.

I fjor endte Mohns investeringsselskap Meteva med et overskudd på 282,6 millioner kroner før skatt. Dermed ble 2019 langt bedre for bergenseren enn året før, da selskapet hadde et tap på 314 millioner før skatt.

I 2019 tok investoren ut et utbytte på 515 millioner kroner. Samtidig slo han gamle gaverekorder, da han delte ut 812 millioner til veldedige formål.

Den ferske oversikten fra Skatteetaten tirsdag viser at Mohn i fjor hadde en formue på 4,5 milliarder kroner. Investoren har blant annet investert formuen i aksjer og fond, eiendom, shipping og valutaposisjoner.

Disse tjente mest i Norge i 2019:

Solskjær inn i toppen

Ole Gunnar Solskjær er blant nykommerne blant de 100 som tjente mest i Norge.

I 2019 hadde han en inntekt på 108 millioner kroner. Han er nummer 11 på inntektstoppen, og ligger like bak Magnus Reitan, Johan Ugland og Herbjørn Hansson.

Manchester United-manageren står på skattelistene oppført med en formue på 70 millioner kroner i fjor.

Vis mer byoutline Jon Super / TT NYHETSBYRÅN

Her kan du lese mer om Skatteliste-slippet