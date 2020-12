Disse tjente mest i 2019

Industrieier og investor Trond Mohn topper listen for andre år på rad med en inntekt for 598,5 millioner kroner i 2019.

PÅ TOPP IGJEN: Milliardær Trond Mohn tar nok en gang en solid førsteplass på inntektstoppen. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Publisert: Oppdatert: 8. desember 2020 08:12 , Publisert: 8. desember 2020 07:02

Også i 2018 toppet bergenseren listen med en soleklar førsteplass. Da med en inntekt på 443,3 millioner kroner.

Førsteplassen er også denne gangen soleklar. Bak følger Christian Gruner Sundt (405,6 mill.) og Ivar Tollefsen (232,6 mill.).

Mohn er blant annet største eier i meglerhuset Arctic Securities, og storaksjonær i børsnoterte Bergenbio.

I fjor endte Mohns investeringsselskap Meteva med et overskudd på 282,6 millioner kroner før skatt. Dermed ble 2019 langt bedre for bergenseren enn året før, da selskapet hadde et tap på 314 millioner før skatt.

I 2019 tok investoren ut et utbytte på 515 millioner kroner. Samtidig slo han gamle gaverekorder, da han delte ut 812 millioner til veldedige formål.

Den ferske oversikten fra Skatteetaten tirsdag viser at Mohn i fjor hadde en formue på 4,5 milliarder kroner. Investoren har blant annet investert formuen i aksjer og fond, eiendom, shipping og valutaposisjoner.

Laksearving rykker opp

På fjerdeplass på inntektstoppen ligger laksearving Gustav Magnar Witzøe. Han er nok en gang den yngste på listen.

27-åringen er Norges rikeste med en formue på 20,9 milliarder, og har dermed rykket forbi Røkke.

Samtidig tjente han 182,9 millioner kroner i fjor.

NORGES RIKESTE: Laksearving Gustav Magnar Witzøe (27). Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen, NTB

Deretter følger investor Bjørn Rune Gjelsten, som rykker opp til plass nummer fem fra 8.plass året før. Gjelsten er hovedeier i interiørkjeden Kid.

De nye listene viser at Gjelsten tjente 155,3 millioner kroner i fjor. Han er oppført med en formue på 1,5 milliarder.

Inntektslisten er nok en gang mannsdominert. På plass nummer seks finner man imidlertid Wenche Wikan Ligård, styreleder i familiebedriften Os ID, som driver med aktivitetsmåling og merking av husdyr.

Ifølge skattelistene tjente hun i fjor 130 millioner kroner, og er oppført med en formue på over 198 millioner kroner.

FERSK: Manchester United-manageren er nykommer på inntektstoppen. Vis mer byoutline Jon Super / TT NYHETSBYRÅN

Solskjær inn i toppen

Ole Gunnar Solskjær er blant nykommerne blant de 100 som tjente mest i Norge.

I 2019 hadde han en inntekt på 108 millioner kroner. Han er nummer 11 på inntektstoppen, og ligger like bak Magnus Reitan, Johan Ugland og Herbjørn Hansson.

Manchester United-manageren står på skattelistene oppført med en formue på 70 millioner kroner i fjor.

