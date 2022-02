Toroms solgt 1,43 millioner over prisantydning: – Nå er det virkelig selgers marked

Frogner-leiligheten til langt over prisantydning er en god beskrivelse av dagens marked, ifølge meglertopp.

SOLGT: Nå er det selgers marked, ifølge meglertopp. Denne Frogner-leiligheten gikk langt over prisantydning. Vis mer

Nylig ble den 52 kvadratmeter store toroms leiligheten på Frogner i Oslo solgt for 6,63 millioner kroner – 1,43 millioner kroner over prisantydning.

Det tilsvarer en kvadratmeterpris på 127.500 kroner.

Eiendomsmegler og partner Kristian Ask i Sem & Johnsen er fornøyd, men overrasket over summen Frogner-leiligheten med heis og garasje gikk for.

– Leiligheten har noen veldig gode fasiliteter som ofte er vanskelige å prise inn på objekter med dette arealet, sier Ask til E24.

– Vanligvis får man ikke like godt betalt for heis og garasje i toroms, som man gjør i en større leilighet på Frogner. Der er vi de første til å innrømme at vi har undervurdert effekten av disse fasilitetene i et marked med såpass lite tilbud som i dag, sier han.

– I laveste laget

Eiendomsmegleren forteller om stor interesse for leiligheten fra start. Objektet ble priset ut ifra snittpriser fra området, og med det i mente at leiligheten trenger en runde oppussing.

– Vi ser i ettertid at prisen vi satte er litt i laveste laget, sier megleren.

Opp mot 70 interessenter var på visning, fordelt på to dager.

– Dette er en leilighet der det kommer et marked med mennesker som typisk har ventet lenge på det rette objektet, og her traff det veldig godt for mange, sier Ask.

Eiendomsmegler og partner Kristian Ask i Sem & Johnsen forteller om stor interesse for Frogner-leiligheten, som gikk til 1,43 millioner over prisantydning. Vis mer

Meglertopp: – Ikke vedvarende

Administrerende direktør Grethe Wittenberg Meier i Privatmegleren er ikke overrasket over salgssummen for Frogner-leiligheten.

– Dette er en god beskrivelse av det markedet vi har nå. Faktisk må vi helt tilbake til 2016 for å finne en liknende situasjon, med så få selgere og så mange kjøpere, sier hun.

Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, oppfordrer selgere til å legge ut boligen så fort som mulig. Kjøpere bes ha is i magen. Vis mer

Meier tror det høye boligsalget i desember, sammen med nye krav til tilstandsrapporter og høye smittetall, har skapt en flaskehals.

– Denne situasjonen er nok ikke vedvarende. Jeg håper vi begynner å se mer likevekt i markedet i mars, men jeg tror vi må over til april før vi er tilbake til normalen igjen.

Meier har en klar oppfordring både til kjøpere og selgere.

– Selgere, legg ut boligen så fort som overhodet mulig, for nå er det virkelig selgers marked. Kjøpere, ha is i magen. Det kommer flere boliger.

Kjøper tilknyttet området

Av budgiverne hadde Ask med hele spekteret. Fra entreprenører som vil kjøpe for å pusse opp og selge videre, til personer med tilknytning til området med et behov for fasilitetene.

– Vi hadde også med godt bemidlede første- og andregangskjøpere med interesse for å bo på Frogner.

Og kjøperen ble en person med spesiell tilknytning til gården og området.

– Han er superhappy for at han fikk kloa i dette. Han var også tydelig fra start på at han var interessert, men det var det flere som var, sier Ask.