Strømprisen snur opp etter fire dagers fall

Strømprisen blir dyrere igjen på årets første hverdag, etter å ha falt gjennom nyttårshelgen. Sør i landet stiger prisen til 129,35 øre kilowattimen, mens det nordover er en oppgang til 35,50 øre.

Strømprisene stiger over hele landet den første hverdagen i det nye året. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Mandag stiger strømprisen 14,9 øre til 129,35 øre kilowattimen sør i landet, etter å ha falt til den laveste prisen på én måned søndag, ifølge Nord Pool.

Til sammenligning lå strømprisen på 180 øre for en uke siden.

Med nettleie og avgifter betyr det at en strømkunde i de sørligste prisområdene vil måtte belage seg på å betale rundt 162 øre kilowattimen mandag.

Midt- og Nord-Norge får også økte priser, med en oppgang til 35,50 øre kilowattimen.

21. desember satte strømprisen ny rekord med en gjennomsnittlig døgnpris på 3,95 kroner per kilowattime, uten nettleie og avgifter, i Sør-Norge. Siden har prisene falt betraktelig.

Vil jobbe for lavere strømpriser

Desember var første måned der staten tok 55 prosent av regningen for strømpriser over 70 øre per kilowattimer. Denne ordningen skal gjelde til og med mars 2022.

Snittprisen på strøm i desember på 177 øre per kilowattime i Sør-Norge. Det innebærer at staten tar 73,65 øre av regningen etter at momsen er medregnet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover også at regjeringen skal gjøre mye mer for å få strømprisene ned.

Han sier han vil beholde konkurransefortrinnet med lavere kraftpriser i Norge enn i Europa, og nasjonalt eierskap til vannkraftressursene.

Langsiktig mener han det handler om å øke produksjonen, og å styre eksporten på en annen måte, uten at han går i detaljer om hvordan det skal foregå.

Rettet: Tallene var feil ved første publisering, men er nå rettet. E24 beklager.