Sjeføkonomer om inflasjonstallene: – Ligger an til nytt dobbelt rentehopp

Inflasjon er økning i konsumprisindeksen (KPI). Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i priser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge.

Kjerneinflasjon (KPI-JAE), som også kalles underliggende inflasjon, er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst.

Norges Bank har et inflasjonsmål som tilsier at de skal fastsette sine styringsrenter slik at inflasjonen skal holde seg så nær 2 prosent som mulig over tid. Hvis inflasjonen overstiger dette, taler det for at renten settes opp.