Oljefondsjefen om Ukraina-krigen: – Det betyr at vi taper penger

Oljefondet taper penger på Ukraina-krigen. - Veldig trist, sier oljefondsjef Nicolai Tangen.

Torsdag kveld gjestet oljefondsjef Nicolai Tangen Dagsnytt 18 på NRK, for å snakke om konsekvensene av Ukraina-krigen på det norske Oljefondet.

- De russiske aksjene er en bitteliten del av Oljefondet, mindre enn en kvart prosent, så viktigere er hva som har skjedd med de andre børsene. Det har også vært en negativ utvikling på grunn av det som har skjedd i Ukraina, sa Tangen.

På spørsmål om hva krigen i Ukraina får å si for det norske Oljefondet, var han tydelig:

– Det betyr at vi taper penger. I år er fondet ned foreløpig 7–8 prosent. I fjor var det vel opp 14 prosent, så det svinger veldig dette. Denne krigen er negativ og veldig trist.

Oljefondet er så langt i år ned over 800 milliarder kroner.

Samtidig sier han at økte olje- og gasspriser kan bety at fondet tjener penger.

– Dette er ikke en dag hvor man sitter og er glad for å tjene penger. Men det er klart at høyere olje- og gasspriser gjør at det på sikt kommer potensielt mer penger inn i fondet, og fondet sitter på energiselskaper som tjener penger.

Tangen ble spurt om det er nødvendig at Oljefondet er investert i russiske selskaper.

– Vi forholder oss til og har forventinger til de russiske selskapene på samme måte som til andre selskaper. Vi har veldig tro på at vi gjennom dialog med selskapene og et aktivt eierskap kan gjøre disse selskapene bedre. Det er en ganske grunnleggende holdning vi har i Oljefondet.