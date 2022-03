Regjeringen forlenger strømstøtten til mars 2023

Arbeiderpartiet og Senterpartiet utvider sikringsordningen for høye strømpriser i over ett år.

STRØMKAMERATER: Terje Aasland (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er fornøyde med at strømpakken blir forlenget. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Vi ønsker å redusere kostnadene for husholdningene når prisene er ekstremt høye. Vi ser at det er så mye usikkerhet nå, at vi ønsker å gi den tryggheten over tid, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

De skyhøye strømprisene og kritikken som har haglet fra opposisjonen har plagd regjeringen denne vinteren.

Sikringsordningen som kom på plass før nyttår går ut på at når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere en del av regningen.

I januar ble dette nivået økt fra 55 til 80 prosent.

– Endret seg helt enormt

Det siste spørsmålet har vært hva som skjer i april, når sikringsordningen går ut. Nå har Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) svaret: Strømstøtten forlenges i ett år, til mars 2023.

Ordningen utvides for husholdningene, kulturlivet og landbruket.

– I løpet av de siste ti dagene har energiprisene endret seg helt enormt, fra at det var på vei under krona igjen til en voldsom økning, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Når vi først skal sende det på høring, så kan vi sende at det kan vare til mars neste år. Men det er ikke en analyse av at strømprisene skal være på det nivået.

– Men betyr det at dere regner med at vi kan ha så høye strømpriser et år frem i tid?

– Vi sier i hvert fall at vi tror det kommer til å være veldig høye strømpriser i april. Hvis vi ikke hadde gjort noe nå, så hadde vi ikke hatt sikringsordningen i april, sier Vedum

Hvis strømprisene går ned til under 70 øre per kilowattime for en måned, vil ikke sikringsordningen slå inn. Men hvis prisene øker igjen i løpet av året, gjelder fortsatt ordningen.

Vil ikke spå strømprisene

– Forventer dere at strømprisene skal være så høye i sommer?

– Hadde du spurt oss for 14 dager, hadde vi sagt at nå ser vi at strømprisene er på vei ned. De siste 14 dagene har vist at ting er veldig labilt. Men dette ligger som en grunnplanke, sier Vedum.

– Det er for å skape tilstrekkelig forutsigbarhet og sørge for at vi ikke må håndtere situasjonen fortløpende. Da ligger ordningen i bånn og avlaster skyhøye strømpriser hvis prisene stiger, sier Aasland.

STRØMSTRID: Regjeringen har fått kritikk for å være bakpå i håndteringen av strømkrisen. Det er ikke olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) enige i. Vis mer

Aaslands forløper, Marte Mjøs Persen (Ap), fikk i vinter stadig kritikk fra opposisjonspartiene på Stortinget, og sammen med coronapandemien var strømkrisen vinterens vanskeligste saker for regjeringen.

– Har dere tatt til dere kritikken av nye runder og manglende forutsigbarhet?

– Nei. Det som har vært situasjonen nå, er en ekstrem usikkerhet basert på det som egentlig har vært opptrapping til denne situasjonen i Ukraina, gjennom hele fjoråret. Det er ganske dramatisk, og det bakenforliggende i tilknytning til det er et stort alvorsbilde, sier Aasland.

Uenig i kritikken

Regjeringen har fått kritikk for å være bakpå i håndteringen av strømkrisen. Det er ikke regjeringens ferskeste medlem enig i.

– Denne regjeringen har hele tiden vært frempå. Det første Trygve tok tak i da han ble finansminister var å se på hvordan dette med strømprisene slår ut, sier Aasland, som nevner redusert elavgift og strømstøtte til studenter.

– Så kritikken er feil?

– Det å finne gode ordninger som avlaster prisbildet, det har vi jobbet med hele tiden. Nå skaper vi den forutsigbarheten og tryggheten frem til mars neste år. Jeg håper at det ikke blir sånn, men hvis det blir sånn, så skal den ordningen gjelde.

– Har dere vurdert å forsterke ordningen?

– Nå har vi bestemt at nå utvider vi, og så er vi så tydelige at vi sier til og med mars neste år.

IKKE HELT TILFREDS: SVs Lars Haltbrekken. Vis mer

Ikke helt fornøyde

SVs mann i energi- og miljøkomiteen, Lars Haltbrekken, er bare delvis fornøyd.

– Det er bra regjeringen forlenger strømstøtten. Strømprisene vi opplever nå og framover, er uholdbare, sier Haltbrekken til VG.

– SV vil ha på plass en forsterka strømstøtte, som i langt større grad hjelper de som sliter mest med de skyhøye strømprisene. Derfor må regjeringen raskt komme til Stortinget så vi kan ha på plass en ny støtte fra 1. april.

Sofie Marhaug fra Rødt, som er 2. nestleder i energi- og miljøkomiteen, er enda mindre fornøyd.

– Det skulle bare mangle at strømstøtten forlenges. Men det er ikke godt nok. Mange får flere tusen kroner i økt strømregning, sier Marhaug til VG.

IKKE TILFREDS: Rødts Sofie Marhaug. Vis mer

– Fullstendig handlingslammet

Rødt har foreslått makspris på 35 øre kilowattimen – og vil begrense hvor mye kraftbransjen kan tjene på de høye prisene.

– Rødt har etterspurt beregninger på hvor mye staten tjener på de høye prisene. Vi ser ikke poenget med en rik stat hvis folket er fattig, sier Marhaug.

Minst fornøyd er Frps Terje Halleland, som også sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han mener regjeringen fremstår som «fullstendig handlingslammet».

– Med stadig nye strømprisrekorder på Arbeiderpartiet og Senterpartiets vakt, er regjeringens eneste svar å forlenge en ordning som fyller statens lommer. Dette er langt fra godt nok for landets strømkunder, sier Halleland til VG.