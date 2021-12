Restauranttopper frykter skjenkestopp: - Kan bli nådestøtet

Restauranter og utesteder frykter full nedstengning: – Vi var allerede skadeskutt. Dette kan bli nådestøtet, sier adm. direktør i Fursetgruppen.

FRYKTER: Store aktører i restaurantbransjen frykter at regjeringen i kveld kunngjør full skjenkestopp. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Gjøran Sæther leder et konsern som eier nær 30 restauranter, blant dem Festningen restaurant, Grand Cafe og Ekebergrestauranten. Fursetgruppen har 600 ansatte.

For bare fire dager siden ble skjenkestopp fra midnatt innført. Meteren kom tilbake, maks 20 gjester kunne være ifølge på julebordene.

– Avbookingene var dramatiske. Hele businessmarkedet ble borte. De hyggelige besøkene vi hadde i helgen, var stort sett venner og familie, sier Sæther.

Han er også styreleder i Visit Oslo og styremedlem i NHO Reiseliv. Nå frykter han at regjeringen klokken 20 mandag kunngjør skjenke- og serveringsstopp.

Regjeringen er anbefalt full skjenkestopp, ifølge VGs kilder.

– Når regjeringen skal ta ned kontaktflater og møtesteder, står vår bransje først blant dem som rammes. Vi har hele tiden fryktet at vi må gå til det steget.

– Hva kan bli konsekvensen for virksomhetene deres?

– Da må vi gi ansatte den triste beskjed at de blir permittert i julen og på ubestemt tid. Jeg er redd det kan vare gjennom de første månedene på nyåret, sier Gjøran Sæther.

– Skadeskutt siden Oslo var nedstengt

I så fall blir det tredje gang under pandemien at Fursetgruppen sender de fleste ansatte ut i permittering.

– Vi har vært skadeskutt siden Oslo var nedstengt. Dette kan bli et nådestøt til en bransje som sliter med å få nok folk. Med nye permitteringer vil nok mange gå til andre bransjer.

Fursetgruppens administrerende direktør er redd for at lønnstilskuddsordningen som regjeringen varslet fredag, ikke vil monne tilstrekkelig.

– Vi kunne hatt hjulene i gang om vi kunne skjenke til midnatt og holde meteren, men om vi må stenge – da må lønnstilskuddet være såpass at vi ikke går med tap, sier Sæther.

SMALHANS: Lava Oslo satser igjen på at spisesteder som Smalhans kan levere takeaway og mat-kits, hvis regjeringen kunngjør skjenkestopp mandag. Vis mer

Lava Oslo har ti restauranter, blant dem Smalhans, The Golden Chimp, Katla og Sentralen.

– Vi frykter at det kommer nye, tøffere restriksjoner som vil begrense driften vår ganske kraftig, sier konsernsjef i Lava Oslo Maria Aas-Eng.

– Viktigst å holde kolleger i jobb

Hun forventer at regjeringen vil stenge kranene.

– Men vi har jo under denne pandemien lært oss å holde åpent, på tross av skjenkestopp. Vi planlegger for drift uten alkohol og vil levere mat-kits og take away som sist.

Aas-Eng tror likevel at deler av virksomheten blir stengt.

– For oss er det viktigste å forsøke å holde kollegene i jobb. Vi klarte på et vis å holde omsetningen oppe og relativt mange på jobb sist, sier Lava-sjefen.

Lava Oslo har omkring 150 ansatte.

SKUFFET: Medeier i konsertstedet Blå i Oslo tror at nedstening kan bli et dødsstøt for bransjen og er skuffet over Arbeiderpartiet. Vis mer

Paal Mangerud er medeier i konsertstedet Blå ved Akerselva og har eierinteresser i skjenkestedene Internasjonalen, Bonanza og Feber.

Han sier at omsetningen forrige torsdag, kvelden før skjenkestopp fra klokken 24 og andre tiltak ble innført, var høyere enn hva hele helgen brakte inn i kassen.

Skuffet over Ap

– Det ser vel ut som det går mot nedstengning, men jeg tenker forskjellen ikke er så stor i forhold til nå. I praksis er vi stengt ned og har fått yrkesforbud allerede, sier Mangerud.

Han sier kompensasjonsordningen ikke treffer utelivs- og kultursektoren.

– Vi er nederst på rangstigen. At Arbeiderpartiet skulle bry seg så lite om de 17.000 som bare i Oslo jobber i serveringsbransjen, er så skuffende at jeg ikke har ord.

Han tror det er helt riktig at nedstengning kan bli et dødsstøt for bransjen.

– Mange har pantsatt hus og hjem for å få det til å gå rundt, kontoene er tomme, sier Mangerud.