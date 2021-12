Skatteoppgjøret er klart: Betalte 563 mrd. i skatt i fjor

2,9 millioner lønnstagere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk igjen på skatten i år. Samtidig måtte én million betale tilbake.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Skatteetaten melder tirsdag ettermiddag at årets skatteoppgjør for 4,9 millioner personer og 360.000 selskaper er ferdig.

Av disse fikk 2,9 millioner personer tilbake til sammen 37 millioner kroner. Dermed fikk disse i snitt tilbake 12.501 kroner på skatten.

Én million nordmenn måtte samtidig betale tilbake restskatt på totalt 34 milliarder kroner, eller i snitt 34.300 kroner.

– Har du fått skatt til gode eller restskatt skyldes det at dine økonomiske forhold ble annerledes enn grunnlaget for det beregnede skattetrekket ditt. Du kan unngå dette ved å justere opplysninger i skattekortet gjennom året, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en kommentar.

Totalt betalte lønnstagere, pensjonister og personlig næringsdrivende 563 milliarder kroner i skatt i fjor. Samtidig betalte landets bedrifter 58 milliarder kroner i skatt, men dette tallet er unntatt oljevirksomheten har egne skatteregler.

Skattedirektøren sier i meldingen at de fleste betaler riktig skatt, men at det er mye som kan endre seg i løpet av et år.

– Blant annet har coronapandemien påvirket, og påvirker fortsatt økonomien til mange. Dette er én av grunnene til at du bør sjekke opplysningene når du får skattekortet for 2022 nå i desember, sier Funnemark.

Onsdag morgen er det tid for årets slipp av skattelister. Da vil mange medier igjen fortelle hvem som er landets rikeste, samtidig som vanlige folk kan snoke på eksempelvis naboen, samboeren eller kompisen fra barneskolen.

Men som de siste årene vil det også denne gang bli loggført når man gjør søk i skattelistene. Det siste året har det blitt gjort 1,6 millioner søk i skattelistene, fordelt på 550.000 ulike innlogginger, ifølge Skatteetaten. Det var noe mindre enn året før.