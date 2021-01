Nav: 3.300 flere arbeidssøkere den siste uken

Ikke siden mai har Nav registrert flere arbeidssøkere og helt ledige som ikke er permittert.

Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Tirsdag har Nav registrert 197.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Det utgjør syv prosent av arbeidsstyrken.

Det er også 3.300 flere enn i forrige uke.

– Økningen skyldes hovedsakelig at flere har blitt delvis ledige. Det er vanlig at antallet delvis ledige øker i januar, fordi mange er tilbake i sine deltidsjobber etter å ha vært uten arbeid i romjula, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressmelding.

– Samtidig er det et økende antall som ikke har et arbeid å returnere til. Denne uken er det 101.000 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak som ikke er permittert. Vi må tilbake til slutten av mai for å finne et høyere tall, sier Holte.

Til sammen er 122.900 personer registrert som helt ledige, ifølge foreløpige tall fra Nav. Det tilsvarer 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 137.200 personer, eller 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 60.000 personer registrert som delvis arbeidsledige.