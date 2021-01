Regjeringen legger frem ny krisepakke

Regjeringen foreslår å bevilge 1 milliard kroner til tilskudd til kommuner , slik at de kan kompensere lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av coronatiltakene. Her kan kommunene selv tilpasse utbetalingene.

Målrettede tiltak på om lag 1 milliard kroner for studenter, med mål om å motvirke frafall og forsinkelser i studiene, herunder utvidede muligheter for tilleggslån gjennom Lånekassen med delvis omgjøring til stipend.

Det foreslås 500 millioner kroner til nye og utvidete sommerskoletilbud for barn og unge sommeren 2021, for å bidra til å ta igjen tapt progresjon.

Regjeringen foreslår å forlenge karantenehotellordningen ved grensen , og at egenandelen skal reduseres for arbeidsreisende. Kostnaden er anslått til 460 millioner kroner , og tar høyde for mulig varighet ut juni 2021.

Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft foreslås forlenget til 30. april, med en anslått kostnad på 240 millioner kroner .

For å redusere risikoen for importsmitte foreslås det om lag 200 millioner kroner til testing ved karantenehoteller og grenseoverganger, samt 75 millioner kroner til et nasjonalt telefonsenter for å bistå kommunene med innreiseregistrering.