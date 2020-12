Regjeringen trosser tilsynsråd – strammer ikke inn på boliglån

Finanstilsynets forslag til strengere boliglånskrav fra nyttår er vraket av regjeringen. Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil hverken senke beløpet du maksimalt kan låne, eller fleksibilitetskvoten til bankene.

Publisert: Oppdatert: 9. desember 2020 11:52 , Publisert: 9. desember 2020 11:05

– Dagens forskrifter fungerer godt. Jeg ser derfor ingen grunn til å stramme inn, sier Sanner i en uttalelse.

– Spesielt ikke nå som mange opplever økt usikkerhet om sin økonomiske fremtid, og vi har sett en mer dempet gjeldsvekst gjennom det siste året, legger han til.

Dermed er det bestemt at regjeringen viderefører dagens boliglånsregler fra 1. januar 2021. Det betyr blant annet at dagens maksgrense for lånebeløp holdes uendret på fem ganger bruttoinntekten.

Frarådet Sanner: - Klokt

Det var i september at Finanstilsynet ga regjeringen klare råd om å stramme inn boliglånsreglene fra neste år. Tilsynet foreslo at maksgrensen for utlån reduseres fra 5 til 4,5 ganger inntekten.

I tillegg foreslo de at bankenes såkalte fleksibilitetskvote kuttes kraftig fra ti til fem prosent i hele landet. Kvoten lar bankene gi boliglån til søkere som ikke oppfyller forskriftskravene, og den foreslåtte skrellen ville tvunget bankene til å gi flere avslag.

Tilsynets foreslåtte innstramminger har møtt motstand fra nærmest alle som har hatt en mening om saken.

Og nå er det altså klart at også regjeringen har vendt tommelen ned.

– Det er klokt av finasministeren, sier NEF-direktør Carl O. Geving til E24.

Han og meglerforbundet hadde på forhånd advart regjeringen i et høringssvar om at tilsynets råd innebar såpass kraftige innstramminger at det kunne utløse et nytt boligprisras.

Gjelder i fire nye år

Derimot vil reglene for boliglån og forbrukslån nå slås sammen i en ny, felles utlånsforskrift, i tråd med tilsynets anbefalinger til regjeringen.

Sanner opplyser at utlånsreglene nå videreføres i denne nye forskriften i fire år, «men med en evaluering midtveis».

– På den måten gir vi både folk og banker forutsigbarhet, samtidig som det forplikter en jevnlig vurdering av om kravene er godt tilpasset situasjonen i markedet, sier finansministeren.

