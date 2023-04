Kommuneansatte står samlet i kravet om høyere lønn. Det kan bety ny storstreik.

Torsdag formiddag starter lønnsoppgjøret for 391.000 fagorganiserte i kommunal sektor. Forventningene er skyhøye og konfliktnivået like så. Her er det du må vite.

Lizzie Ruud Thorkildsen (YS), Tor Arne Gangsø (KS), Jan Olav Birkenhagen (Akademikerne), Mette Nord (Fagforbundet) og Steffen Handal (Utdanningsforbundet), på vei til starten av hovedtariffoppgjøret 2020 i kommunal sektor.

Torsdag klokken 12 braker det løs hos arbeidsgiverorganisasjonen Kommunesektorens organisasjon (KS). Da inviterer de sine motparter, LO, YS, Unio og Akademikerne til lønnsforhandlinger i årets lønnsoppgjør i kommunene.

391.000 fagorganiserte i kommunene sitter spent og følger med.

Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, sa tirsdag at det i år blir spesielt vanskelig å gjøre alle partene fornøyde.

Og klarer han ikke det, kan storstreiken vi nettopp så i privat sektor fremstå som barnemat til sammenligning.

E24 gir deg oversikt over det du må vite før oppgjøret begynner.

Kan det bli streik?

E24 har snakket med flere som sier de er klar for streik også i kommuneoppgjøret.

– Jeg opplever at streikeviljen er stor blant våre medlemmer i kommunal sektor. Vi er forberedt på at det kan skje.

Det forteller nestleder i Fagforbundet Nordland, Line Tollefsen.

– Våre medlemmer er opptatt av den økonomiske situasjonen og at prisene stiger. De forventer at etterslepet i kommunal sektor hentes inn, sier hun.

Også leder for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sier medlemmene hennes er klare for streik.

– Ingen av våre medlemmer tar lett på streik, men vi er klare for å gjøre det om vi må.

Hvordan kan det bli streik?

Det er to mulige veier til streik i kommuneoppgjøret.

Enten mener en samlet arbeidstagerside at arbeidsgiver gir for lite. Da kan det bli storstreik.

Eller det blir uenighet innad på arbeidstagersiden om fordelingen av lønnspotten. Da kan én eller flere av de fire sammenslutningene bryte ut og gå i streik.

I fjor skjedde det sistnevnte da lærerne gikk ut i streik mot at de fikk for lite i oppgjøret mellom partene. Det endte med tvungen lønnsnemnd og et sviende tap for lærerne.

Hvor stor lønnsøkning krever fagforeningene?

Kommunalt ansatte er blitt hengende etter i lønnsutviklingen de siste tre årene. Nå støtter til og med et samlet LO at kommunalt ansatte får høyere lønn.

Det innebærer at de må få mer enn hva som ble gitt i privat sektor – den såkalte frontfagsrammen. Der ble LO og NHO enige om en økning i lønnskostnadene på 5,2 prosent, med et historisk stort tillegg til lavtlønte.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen (FO), vil ikke si hvor mye de må over rammen, men legger til:

– Om vi bare ser på utviklingen de siste tre årene må vi 0,3 prosentpoeng over, men dette er selvfølgelig avhengig av helheten i forhandlingene og fordelingen av rammen mellom ulike kompetansenivåer og ansiennitet, sier hun.

Det innebærer et resultat på 5,5 prosent.

Hva er arbeidstagersiden uenig om?

Hvis KS går med på en stor nok pengesekk, er det neste spørsmålet hvordan pengene fordeles.

De fire organisasjonene på arbeidstagersiden må nemlig alle sammen bli enige om resultatet.

Og der er det store uenigheter:

LO og YS krever at mest mulig gis som sentrale tillegg, mens Akademikerne vil ha mest mulig til lokale forhandlinger.

De to største forbundene i Unio, Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund, vil kreve at deres grupper får uttelling for utdanningen sin. De frykter for rekrutteringen til yrkene hvis de blir hengende etter i lønnsutviklingen.

LO vil på sin side kreve et solid løft for de som er lavest lønnet i kommunene. De peker på at økende priser treffer lavtlønnede hardest.

Les på E24+ En liter melk er blitt like mye dyrere for alle, men det svir mer for alenemamma Elin Kjeksrud

Denne splittelsen reflekteres også i innspillene norske kommuner har gitt til KS. Omtrent like mange kommuner ønsker å prioritere lavtlønte ansatte og høyt utdannede grupper. En mindre andel ønsker mer til lokale forhandlinger.

Hvor skal pengene komme fra?

Dersom KS går med på en lønnsøkning utenfor frontfagsrammen, har kommunene ett stort problem: Hvor skal pengene komme fra?

Gangsø i KS advarte i et pressemøte tirsdag at det i verste fall kan gå ut over tjenestene i kommunene.

– Det har aldri skjedd at staten kommer inn med ekstra midler til å finansiere et lønnsoppgjør. Det er som å tro på julenissen. Kommunen sitter med ansvaret for å finansiere etterslepet, sier han.

Tollefsen i Fagforbundet Nordland mener en ekstraordinær situasjon som dette krever ekstraordinær handling. I et brev til statsministeren ber derfor Fagforbundet Nordland om at regjeringen kommer på banen.

– Utgiftene stiger i kommunene, og dette slår ut i deres evne til å møte behovet for lønnsjustering hos de ansatte. Vi skal ikke flytte forhandlingene fra partene, men vi ber statsministeren ta med seg dette i vurderingen når revidert budsjett kommer. Vi trenger at regjeringen sender et signal om at det kommer penger i revidert budsjett, sier hun.

I årets statsbudsjett er det budsjettert med en lønnsvekst på 3,5 prosent. Revidert budsjett legges frem 11. mai.