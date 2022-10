Norge fikk et handelsoverskudd på 122,4 milliarder i september

Handelsbalansen er differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn eksporten.

Norge eksporterte råolje for 42,1 milliarder kroner i september. 57,7 prosent høyere enn samme måned året før.

Naturgasseksporten endte på 113 milliarder kroner, en økning på 277 prosent fra september i fjor.

Handelsbalansen for fastlandet fikk et underskudd på 36,4 milliarder kroner. Det betyr at det ble importert varer for mer enn det som ble eksportert. Sammenlignet med september i fjor falt handelsunderskuddet med 7,7 prosent.