Euroen holder seg over 12 kroner

Prisen for euroen holder seg over 12 kroner etter forsiktig kutt i kronesalget. Analytiker tror berg-og-dal-bane-turen vil fortsette for kronen gjennom sommeren.

Den norske kronen har ikke vært svakere målt mot euroen siden tidlig i pandemien.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres.

Kronen er på et historisk svakt nivå målt mot flere valutaer. Nylig bikket prisen for én euro 12 kroner. Noe tid i forkant passerte prisen for én dollar 11 kroner.

Kursen målt mot euro har ikke vært svakere siden tidlig i pandemien. Onsdag ligger kronen over 12 euro etter at sentralbanken meldte om forsiktig kutt i kronesalget.

Utslagene i kursutviklingen er marginale etter oppdateringen fra Norges Bank. Slik ser det ut klokken 11.05:

Én euro handles nå for 12,01 kroner

Én dollar handles for 11,26 kroner

Tror på fortsatt kronesvekkelse

– Vi tror at berg-og-dal-bane-turen vil fortsette for den norske kronen gjennom sommeren, skriver analytiker i Nordea, Dane Cekov, i en oppdatering.

Han skriver videre at kronekursen målt mot euroen kan svekke seg til 12,3 kroner gjennom sommeren, men at enda større svekkelse ikke kan utelukkes.

Magne Østnor i DNB Markets sier at reaksjonene tyder på at det var ventet større kutt.

– Et kutt fra 1,4 milliarder til 1,3 milliarder kunne knapt vært mindre. Slik sett vil det ikke ha noe å bety for kronen, og dynamikken vil ikke endres noe særlig, sier han.

– Kronesalget er ikke det mest drivende for kronekursen per nå.

Les også Norges Bank kutter kronesalget til 1,3 milliarder per dag

Kutter salget forsiktig med 100 millioner

Norges Bank kutter det daglige kronesalget med 100 millioner kroner til 1,3 milliarder kroner per dag i juni, ifølge en melding fra sentralbanken.

I mai solgte banken 1,4 milliarder per dag, 100 millioner kroner mindre enn måneden før.

Kronesalget (vekslingen) skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet, som investerer i utlandet. Det må ikke forveksles med valutaintervensjon, som betyr at sentralbanken selger kroner for å påvirke kronekursen.

Kronesalget oppveies over tid i stor grad av oljeselskapenes kronekjøp for å betale skatt, men på grunn av størrelsen kan de likevel påvirke kronekursen, særlig fordi vekslingene ikke nødvendigvis er sammenfallende i tid.

– Høyere rentetopp

E24 har skrevet en rekke kronesaker den siste tiden, men økonomene har ikke noe entydig svar på hvorfor kronen har svekket seg så mye det siste tiåret.

En svak krone kan bidra til høy prisvekst og legge press på Norges Bank for å heve renten ytterligere.

– Nå har kronen svekket seg ytterligere, så det er ingen tvil om at Norges Bank sikter mot en høyere rentetopp enn det de først anslo, sier Kjersti Haugland i DNB Markets.

Dyrere ferie og import

Svak krone betyr at alt man kjøper i utlandet blir dyrere. Det gjelder hotellopphold og restaurantbesøk når man er på ferie i land som bruker euro og dollar, men påvirker også netthandel i utenlandske butikker.

Prisene her hjemme påvirkes også av at andre valutaer blir dyrere. Alt som importeres til Norge koster da mer, og det bidrar derfor til den allerede kraftige prisveksten man har sett her til lands i lengre tid.

Norges Bank uttalte da at den svake kronekursen kan gi høyere rente enn sentralbanken tidligere har sett for seg.

Den svenske kronen har også svekket seg, men ikke like mye som den norske. Mandag uttalte Sveriges visesentralbanksjef at kronen kunne bli et problem.

Norske bedrifter som selger varer til utlandet får på den annen side mer igjen for produktene sine når kronen er svak. Sjømatsektoren er blant bransjene som har fått merke dette, med sjømatvekst tross lavere eksport.