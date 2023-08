Handlet aksjer som statsråd: – Jeg skulle sikkert meldt meg inhabil

Solveig Horne eide aksjer i oljeselskapet DNO, samtidig som regjeringen tilbød letelisenser til selskapet. Selv husker ikke Horne om hun deltok i møter om saken.

UTEN HELL: Solveig Horne har forsøkt å finne ut om hun deltok i møter hvor lisenser til oljeselskapet DNO var tema, men har ikke lyktes.

– Hvis du ser på verdien av aksjene jeg hadde på det tidspunktet, ser du at verdien er så liten at jeg aldri har tenkt at min lille investering skulle være grunnlag for habilitetsdrøfting.

Det sier Solveig Horne, barne-, likestillings- og inkluderingsminister for Fremskrittspartiet fra 2013 til 2018.

Da Horne gikk inn i regjeringen tok hun med seg 2.000 aksjer i oljeselskapet DNO, den gang til en verdi av i overkant av 30.000 kroner.

I 2016 kjøpte Horne 500 nye aksjer i DNO. I 2017 solgte hun halvparten, og satt igjen med 1.250 aksjer.

Husker ikke om hun deltok i møter

Våren 2017 jobbet DNO for å komme tilbake på norsk sokkel. I mai kjøpte DNO selskapet Origo Exploration, og sikret med det 11 letelisenser på norsk sokkel.

Høsten samme år søkte DNO også om nye lisenser.

16. januar 2018 – to dager før Horne gikk av som statsråd – annonserte regjeringen at DNO var blant selskapene som fikk tilbud om lisenser.

Selv husker ikke Horne om hun deltok i møter om lisenstildelingen. Etter at E24 tok kontakt har hun forsøkt å finne ut av det, uten hell.

– Hvis jeg har vært til stede så ser jeg at jeg sikkert skulle meldt meg inhabil, med mine 1.250 aksjer i DNO til en verdi på rundt 13.000 kroner, sier Horne.

– Jeg har ikke hatt dette i tankene i det hele tatt, og har her sikkert gjort en feil hvis jeg har vært til stede, sier hun.

STATSRÅD: F.v. Siv Jensen, Solveig Horne, Erna Solberg og Bent Høie på Slottsplassen da de alle var klare til å tre inn i regjeringen Solberg i oktober 2013.

Ingen vil svare om møtene

Utdelinger av oljelisenser blir normalt diskutert i en regjeringskonferanse – et møte der alle statsrådene drøfter viktige saker.

Hverken Olje- og energidepartementet eller Statsministerens kontor vil fortelle om, eventuelt når, lisenstildelingene til DNO ble diskutert, eller hvem som var til stede.

Dokumenter fra en avgått regjering er fortrolige og frigis ikke før det er gått 25 år. Ifølge Statsministerens kontor må tidligere statsminister Erna Solberg (H) godkjenne det, hvis dokumentene skal frigis før.

Stabssjef ved Statsministerens kontor under Solberg-regjeringen, Lars Øy (H), sier at ingen i Høyre lenger har tilgang til dokumenter som kan si noe om hvorvidt Horne var til stede i en regjeringskonferanse hvor dette var tema.

– Det er tenkelig at dette kan fremgå av dokumenter som ligger lagret hos Riksarkivet, men vi mener det i denne saken er mest hensiktsmessig å henvise til Solveig Horne, da hun selv hadde ansvar for å vurdere sin egen habilitet, sier Øy.

Han sier at Solberg-regjeringens diskusjoner, på tidspunktet om tildeling av blokker, dreide seg om spørsmål om blant annet omfanget av statens engasjement, og ikke fordelingen på enkeltselskaper.

Det endelige vedtaket om å tildele lisenser til DNO ble gjort i statsråd 2. mars 2018. Da hadde Horne sluttet som statsråd, etter en rokering i regjeringen.

COMEBACK: F.v. daværende finansdirektør Ørjan Gjerde, styreleder Bijan Mossavar-Rahmani, konsernsjef Bjørn Dale og gründer Svein Ilebekk i 2017, hvor selskapet varslet at de ønsket å bli store på norsk sokkel.

– Mener jeg utviste aktsomhet

Horne forteller at hun opprinnelig eide 4.000 DNO-aksjer, men solgte halvparten da hun tok jobben som barne- og likestillingsminister i 2013.

– Jeg mener at vi ble anbefalt å ikke ha aksjer i norskeide selskaper med verdier over 50.000 kroner, sier Horne.

I datidens retningslinjer for statsrådene sto det at de skulle melde fra til sitt eget departement, hvis de eide eller handlet aksjer i et selskap for mer enn 50.000 kroner.

Meldeplikten ble fjernet av Støre-regjeringen i 2022.

I tillegg skal statsrådene, nå som da, «utvise en betydelig grad av aktsomhet» med aksjehandel, og rapportere om alle aksjer de eier til Stortingets register.

Horne både kjøpte og solgte DNO-aksjer da hun var statsråd.

– Hvordan vurderte du kravet om aktsomhet når du foretok disse handlene?

– Siden jeg aldri hadde verdier for over 50.000 kroner, mener jeg at jeg utviste aktsomhet, sier Horne.

Høyre-leder Erna Solberg har tidligere sagt til E24 at hennes statsråder, i alle fall mot slutten av regjeringsperioden, fikk valget om å fryse eller selge sin aksjebeholdning.

– Jeg kan ikke garantere at dette var like tydelig gjennom hele perioden vår, sa hun og understreket at reglene har utviklet seg over tid.

Horne sier at hun hverken informerte statsministeren eller andre regjeringsmedlemmer om hennes aksjeeierskap, kjøp eller salg.

STABSSJEF: Lars Øy (t.v.) sammen med Erna Solberg og Jan Tore Sanner under Høyres gruppekonferanse i 2010. Under Solberg-regjeringen var Øy stabssjef ved Statsministerens kontor.

Rapporterte ikke aksjer til Stortinget

Horne rapporterte heller ikke til Stortingets aksjeregister at hun eide aksjer i årene 2014, 2015 og 2016.

– Jeg var ikke klar over at jeg som statsråd skulle rapportere til Stortingets aksjonærregister. Da jeg ble gjort kjent med dette av media, registrerte jeg alt så raskt som mulig, sier Horne.

– I en travel hverdag så var ikke det fremst i tankene mine å registrere alt dette i Stortingets register til enhver tid. Har jeg her gjort feil så er jeg den første til å beklage dette.

I sine siste to år som statsråd, rapporterte Horne om aksjene til Stortinget i tråd med regelverket.

Varslet gjennomgang

I juli gikk Ola Borten Moe av som forsknings- og høyere utdanningsminister, etter E24s sak om hans aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

Borten Moe sa selv at han brøt regjeringens habilitetsregler og kravet om aktsomhet for aksjehandel.

Statsminister Jonas Gahr Støre har satt i gang en gjennomgang av regjeringens aksjeregler, mens stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har sagt at Stortinget skal se på sitt regelverk.