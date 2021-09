Sjeføkonom: – De er redd for å ta i for mye

Rentehevingen overrasker ikke sjeføkonomene, men Kjetil Olsen i Nordea Markets tror sentralbanken kan være litt skremt av prisoppgangen på strøm.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets Vis mer

– De oppjusterer rentebanen, som forventet, men litt mindre enn vi trodde, og det er også mindre enn deres analyse av norsk økonomi tilsier, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til E24.

Torsdag kunngjorde Norges Bank at de setter opp styringsrenten fra null til 0,25 prosent.

Norges Bank signaliserer ytterligere tre rentehevinger neste år, skriver økonomene Kjetil Olsen og Dane Cekov i Nordea Markets i en analyse. Om det blir slik som planlagt, er det da fem rentehevinger i 2021 og 2022. Olsen mener at sentralbankens analyser tilsier seks rentehevinger.

Strømprisene

– De er redd for å ta i for mye, og det kan hende de er litt skremt av prisoppgangen på strøm. De er redd rentehevingene kan slå for hardt, fortsetter sjeføkonomen.

– Slik jeg vurderer det, er det den største skjønnsmessige justeringen Norges Bank har gjort. De har aldri brukt så mye skjønn som de gjør nå, sier Olsen.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier at Norges Bank ikke legger til grunn et veldig dystert scenario for strømprisutviklingen.

– Desto høyere veksten i energiprisene blir, jo mer vil det trekkes fra kjøpekraften, og det kan svekke vekstbildet, legger hun til.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Vis mer

Sparing

I pengepolitisk rapport skriver Norges Bank:

«Våre empiriske modeller indikerer at den samlede nedgangen i inntekt reduserer husholdningenes konsum med 0,7 prosent til neste år.

På den annen side vil husholdningenes høye sparerate trolig dempe effekten av høyere strømpriser på konsumet. Vi legger derfor til grunn en litt svakere sammenheng mellom utviklingen i strømpriser og konsumet den nærmeste tiden enn vi har sett historisk.»

Årsaken til at Norges Bank hever renten og rentebanen er at de vurderer den underliggende veksten i norsk økonomi som bedre enn den har vært.

– De løfter prognosene for den økonomiske veksten, særlig til neste år, men også i 2023. De ser for seg at temperaturen i norsk økonomi vil være høyere enn de så for seg ved forrige korsvei, sier Haugland.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen Vis mer

Lønnsvekst

Sentralbanken varsler at neste renteheving blir i desember. De peker også på at renten vil opp til 1,75 innen utgangen av 2024.

– Det vil nok bidra til en lønnsvekst, og vi tror at lønnsanslaget vil stige med 2,8 til 3 prosent allerede i år, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen til E24, og legger til at lønnen vil stige i takt med styringsrenten.

– Bedriftene har uttalt at de sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, noe som kan være med på å by opp lønningene og gi et økt lønnspress fremover. Den høye strømprisen på kort sikt vil også ligge i bunnen i forhandlinger til neste års lønnsoppgjør, sier Holvik.

Utfallet av rentemøtet i Norges Bank skaper ikke de store sjokkbølgene i valutamarkedet.

– Ettersom det ikke var mye dramatikk i reaksjonene fra finansmarkedet, viser det at Norges Bank har vært flinke til å kommunisere i forkant hvilke endringer som man kunne regne med, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Hvordan vil folk merke rentehevingen?

– En gjennomsnitts husholdning, med en gjennomsnittslønn og gjeld vil nok merke at rentekostnaden øker og at man har mindre å rutte med. Likevel har nordmenn spart opp mot 175 milliarder kroner under pandemien, så vi har en del på bok som tilsier at forbruket kan holde stand likevel, sier Jullum, men han legger til at det bak gjennomsnittet nok skjuler seg store forskjeller.

– Man må også huske på at man regner med en lønnsvekst på 3 prosent ved utgangen av 2021, så for to voksne med en samlet inntekt på 1 million kroner, vil dette tilsvare 30.000 kroner mer i året, legger han til.



