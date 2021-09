Miljøbevegelsen overrasket over SV-exit: – Det lover ikke godt

Miljøbevegelsen frykter for klima- og miljøpolitikken etter at SV trekker seg fra regjeringssonderingene. – Det lover ikke godt at SV opplever at de ikke har fått nok igjen, sier Framtiden i våre hender-leder.

SV-leder Audun Lysbakken mener det blir en for svak helhet i politikken for rettferdig fordeling, klima og natur til at SV kan gå i regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Nå vil SV sitte i opposisjon, mens Arbeiderpartiet kan velge å sitte i mindretallsregjering, eventuelt sammen med Senterpartiet.

Miljøbevegelsen er skuffet og overrasket over at SV dropper ut av sonderingene, og understreker at de to gjenværende partiene ikke har noe mindre ansvar for klima og miljø av den grunn.

– Det lover ikke godt at SV opplever at de ikke har fått nok igjen på klima og miljø så langt i sonderingene. Det uroer meg, sier leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender til E24.

– Når det er sagt, så må ikke Senterpartiet og Arbeiderpartiet tro at vi ikke forventer at de skal levere på miljø selv om SV går ut. Det har aldri vært sånn at det var SV som alene skulle ta ansvar for at regjeringen skulle få en god politikk på miljø, klima og bærekraft. Nå må Senterpartiet og Ap levere, sier hun.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter blant annet fortsatt oljeleting, mens SV har ønsket å stanse den.

– Nå venter vi på en avklaring om hva dette får å si for oljepolitikken. Støre har sagt at de store leteprosjektenes tid er forbi, det må han levere på. Ap er kompromissenes parti, og vi syns de må lytte på ungdomspartiet sitt og finne løsninger, sier Riise.

– Nå får vi også den grønneste opposisjonen noensinne, som forhåpentligvis vil gjøre det vanskelig for en ny regjering å ikke levere på klima og miljø. Regjeringen kan også fort trenge noen av disse partiene for å få støtte for sin politikk, og da får vi håpe de står på kravene, sier hun.

Hun håper Ap og Sp likevel vil at de store konsesjonsrundene må være forbi, at Oljefondet skal justere sine investeringer etter Parisavtalen og at Senterpartiet skal følge opp tidligere forslag om bruk-og-kast-samfunnet.

– Og så vil Ap øke prisen på CO2-utslipp, mens Senterpartiet ønsker mer penger til distriktene, og der ligger det noen muligheter, sier hun.

– Et like stort ansvar

Også leder Frode Pleym i Greenpeace Norge etterlyser en skjerpet klimapolitikk.

– Vi er veldig skuffet over dette. Men hviler det fortsatt et like stort ansvar på Senterpartiet og Ap på å levere på klimakutt som det ville gjort om SV var med, sier Pleym til E24.

– Hva tror du dette strandet på?

– Det de sier er at det var vanskelig både på olje og ulikhet. Vi regner med at klima har vært skikkelig vanskelig å bli enig om. Og så er det veldig synd at SV går ut, for da har ikke Ap og Sp gitt nok til SV i sonderingene. Vi kan anta at det blant annet handler om stans i oljeleting, sier Pleym.

– Men Sp og Ap må kanskje ha støtte fra SV til et budsjett uansett, så man må bli enig om noe?

– Det blir spennende å se hva de kan bli enige om. Ap og Sp må uansett levere på det samme som de tre partiene har snakket om i sonderingene. De må ta tak i oljeelefanten i rommet enten SV er med eller ikke. Enten hører du på forskerne, eller så gjør du det ikke, sier Pleym.

– Veldig overrasket

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet er overrasket over at SV går ut.

– Det er riktig og viktig at SV setter foten ned hvis sonderingene ikke går langt nok i å ta miljøutfordringene på alvor. Og så er jeg veldig overrasket over at Ap og Jonas Gahr Støre ikke har vist tilstrekkelig vilje til å legge et godt nok grunnlag på bordet til at SV blir med.

– SVs krav er så vidt jeg kan forstå mye mindre radikale enn det som trengs for å sette Norge på en miljøvennlig kurs. Lysbakken sier at dette dreier seg om miljø og fordeling, og vi vet at både olje, gruver, rovdyr og arealpolitikk som hyttebygging og naturødeleggelse har vært viktige saker i sonderingene.

– Norge har stemt for en ny politikk, og da er det rart hvis regjeringssonderingene ikke vil åpne for det.

– Man må ha gjennom et budsjett, så Sp og Ap må kanskje samarbeide med SV uansett?

– Det kan godt hende at SV kan få betydelig påvirkning på en ny regjerings politikk også utenfor regjering. Jeg syns det er merkelig at man ikke vil ha dem med.

– Kan dette få noe så si for oljepolitikken?

– Det blir veldig spennende å se hvilken oljepolitikk Sp og Ap legger opp til. De har begge sagt at de vil ta klimapolitikken på alvor, og Støre har sagt at tiden for de store leteprosjektene er forbi. Så jeg det fortsatt er gode grunner til å regne med en ny oljepolitikk.

– Også Senterungdommen og AUF er veldig tydelige på dette. Hvis dette bruddet er endelig, så hviler det et stort ansvar på AUF for å sikre på at Aps politikk er i tråd med det klimastreikerne og oppvoksende generasjoner mener er nødvendig.