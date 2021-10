Kronestyrkingen fortsetter: Sterkeste krone mot euro siden april

– Det er absolutt potensial for at kronen kan styrke seg mer den nærmeste tiden, men vi tror ikke trenden vil vedvare i lang tid fremover, sier DNB Markets-analytiker. Nordea Markets tror derimot bunnen er nådd.

Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kronen har styrket seg markant mot både euro og dollar i kjølvannet av Norges Banks rentehopp, og har skutt fart i takt med de siste dagenes oljeprisbyks.

Tirsdag morgen koster en euro 9,93 kroner, det billigste siden slutten av april, og rundt 30 øre mindre enn i dagene før rentehoppet.

– Det er absolutt potensial for at kronen kan styrke seg mer den nærmeste tiden, men den trenden vi har sett i det siste, med ganske betydelig kronestyrking mot euro, den tror vi ikke vil vedvare i lang tid fremover, sier valutaanalytiker i DNB Markets Ingvild Borgen Gjerde til E24.

Norges Bank hevet renten for første gang siden før pandemien til 0,25 prosent forrige uke, og er dermed en av få sentralbanker som har begynt innstrammingen.

«Markedsprisingen indikerer at investorene ser for seg flere rentehevinger de kommende årene. Dermed vil Norge ha et høyere rentenivå enn de fleste andre vestlige økonomier. Det gjør det mer attraktivt å kjøpe kroner, og kan forklare at kronekursen stiger i takt med oljeprisen, og dollaren, til tross for at stemningen i aksjemarkedet ikke er helt på topp», skriver analytikeren i morgenrapporten.

Valutaanalytiker i DNB Markets Ingvild Borgen Gjerde. Vis mer

Kronen er fortsatt utsatt

Så langt i år har kronen styrket seg over fem prosent mot euro, mens kursen mot dollar er om lag flat.

Grunnen til det er at dollar har styrket seg samtidig med kronen, noe vi ikke er vant til å se, forklarer Borgen Gjerde.

«Hovedgrunnen til det er at begge valutaene ofte påvirkes av stemningen, eller risikoappetitten, i markedet, men på helt forskjellige måter. Mens dollaren styrker seg når stemningen i markedet surner til, pleier kronen å svekke seg», skriver hun.

Aksjemarkedet beveger seg ofte i samme retning som oljeprisen, fordi begge drives av optimisme eller pessimisme om utsiktene for verdensøkonomien, men i det siste har disse gått i motsatt retning.

Selv om det nå er litt mer attraktivt, fra et renteperspektiv, å plassere penger i Norge enn i USA, så er ikke forskjellen i rentenivå stor nok til å kompensere for alt det som er negativt med å plassere penger i norske kroner fremfor dollar.

Her sikter Borgen Gjerde til likviditeten, størrelsen på markedet, og den ikke-ubetydelige risikoen for kraftig svekkelse dersom stemningen i markedene for øvrig virkelig skulle forverre seg.

«Disse hakene er altså en liten påminnelse om at kronen fortsatt er utsatt, selv når det virker som om alle pilene peker i riktig retning», skriver DNB-analytikeren.

Tror bunnen er nådd

Nordea Markets ser ikke rom for særlig mer kronestyrking fremover, ifølge en analyse.

«Kronen er fått støtte av høyere oljepriser den siste uken. Vi tror at kursen mot både euro og dollar har nådd bunnen for denne gang», skriver Nordea-økonomene Dane Cekov og Kjetil Olsen, og trekker fram 9,90 som en viktig nedre grense for euroen.

De understreker også at kronen ikke er noe «trygg havn», og at den lett kan svekke seg hvis stemningen i markedet surner. De trekker da særlig fram neste arbeidsmarkedsrapport fra USA som kommer fredag, som en potensiell trigger for både dollar og kronekurs.

Les på E24+ Arctic-analytiker ser oppside i olje og gass

Nytt rentehopp kan styrke kronen

Det internasjonale meglerhuset Commerzbank spår på sin side ytterligere styrking, ettersom Norges Bank sannsynligvis vil følge opp rentehevingen i september med nok en heving i desember, ifølge Wall Street Journal.

Commerzbank viser til at den norske arbeidsledigheten falt videre i september og gir lite rom for tvil om en renteoppgang i desember.

Hvis denne ukens tall for industriproduksjon og BNP overbeviser igjen, kan kronen etablere seg under 10 blant for denne gang, tror meglerhuset.