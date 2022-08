Forbrukertilliten faller til det laveste noensinne

– Norske forbrukere må grave stadig dypere i lommeboka for å dekke høye

strøm- og drivstoffutgifter, økte matpriser og høyere rentekostnader, sier fagsjef Henrik Høidahl.

HISTORISK BUNN: Norske forbrukere har aldri tidligere sett like pessimistisk på utsiktene for økonomien, selv ikke i starten av pandemien.

Optimismen blant norske forbrukere faller for fjerde måned på rad, med en markant nedgangen til minus 26,8 poeng i august fra minus 24,2 måneden før.

Det viser forbrukertillitsindeksen fra Opinion, som dermed når et nytt historisk bunnivå.

Til sammenligning er CCI nå 13,5 poeng lavere enn i april 2020, måneden etter at Norge stengte ned som følge av coronapandemien, som da var rekordlavt, sier fagsjef Henrik Høidahl i Opinion i en pressemelding.

– Vi har aldri registrert lavere verdier for de to indikatorene som

er knyttet til husholdningens økonomi, altså nordmenns privatøkonomi, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Høyere priser rammer forbrukerne

Andelen som beskriver husholdningens økonomiske situasjon som dårligere enn ett år tidligere har økt til 56 prosent, fra 19 prosent på samme tid i fjor.

– Norske forbrukere må grave stadig dypere i lommeboken for å dekke høye strøm- og drivstoffutgifter, økte matpriser og høyere rentekostnader, sier Høidahl.

Indikatoren for innkjøp av større forbruksgoder det kommende året er også rekordlav etter fall for fjerde måned på rad.

– Fallet har også påvirket den samlede kjøpsindeksen, som sier noe

om sannsynligheten for kjøp av større forbruksvarer, bil, bolig og oppussing kommende 12 måneder, forklarer Høidahl.

Ser også negativt på hele landets økonomi

Også på spørsmål om utsiktene for landets økonomi er nordmenn nå klart mer negative.

– Vi må tilbake til månedene etter oljepriskrisen i 2015 for å finne en lavere verdi for indikatoren forventning til landets økonomi om 12 måneder, sier Høidahl.

Ferske tall for detaljhandelen viste også et overraskende stort fall i juli, ifølge SSB.