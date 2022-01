Kjerkol angrer på at hun overkjørte Solberg om skjenking

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er ikke stolt over at hun ble med på å tvinge den forrige regjering til å åpne tappekranene – og roser Erna Solberg (H) for ikke å gjøre det samme mot henne nå.

KLOK AV SKADE: Helseminister Ingvild Kjerkol angrer på å ha tvunget åpen kranene for et år siden. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Når mennesker samles og det serveres alkohol så endres atferden. Når folk sier skjenkestoppen ikke er kunnskapsbasert, så er det bare å slå fast at: jo, det er den.

Det sier helseminister Ingvild Kjerkol til VG. Hun jobber lange dager med corona-håndtering. De siste dagene har hun måttet svare på kritikk for den omstridte beslutningen om å ha nasjonal skjenkestopp i én måned.

Utelivs- og restaurantbransjen – men også hennes egne partifeller – både ordførere og en stortingsrepresentant, har etterlyst oppmykning av skjenkestansen. De ber om en differensiering av tiltakene, slik at man for eksempel kan få alkohol servert til maten på restauranter.

– En lærdom

Kjerkol forteller nå til VG at de vil vurdere alle tiltakene samlet 14. januar. Hun mener det ikke enkelt lar seg gjennomføre å skille for matservering, og forklarer:

– Når vi ble med på det stortingsvedtaket i fjor i januar, så ble det en lærdom for oss. Det funket ikke.

For ett år siden vedtok opposisjonen, deriblant med støtte fra Ap, å overkjøre regjeringen og oppheve skjenkestoppen, ved å kreve at kommuner med lavt smittetrykk skulle kunne servere alkohol til maten.

Hun peker på at barer hentet inn cateringmat, serverte pølser og åpenlyst fant måter å omgå hensikten med spiseplikten.

Kjerkol erkjenner nå at vedtaket ikke var hennes stolteste øyeblikk.

– Er det et vedtak dere skulle vært foruten i etterpåklokskapens klare lys?

– Ja. Det tror jeg vi kan innrømme, ja.

HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol skulle helst vært for uten vedtaket hun ble med på i fjor, om å overkjøre regjeringens skjenkestans. Vis mer

– Kloke ord fra Erna Solberg

Torsdag skal et forslag fra Frp og MDG om å oppheve nasjonal skjenkestopp behandles i Stortinget.

Erna Solberg har uttalt at hun ikke vil være med på å overkjøre Støre-regjeringen for å åpne kranene.

– Høyre har ikke tenkt å gjøre som Ap gjorde i opposisjon for et år siden. Da opplevde vi at stortingsflertallet overkjørte regjeringen på akkurat dette, mot alle faglige anbefalinger. Det tror jeg vi alle lærte ikke var lurt, sier Solberg.

– Jeg ser at Erna Solberg nå benytter anledningen til å slå oss på lanken, sier Kjerkol.

– Er det fortjent?

– Det er kloke ord fra Erna Solberg og jeg er veldig glad for at de ikke hopper på forslaget i morgen. De kunne jo vært fristet til å påføre oss et nederlag, de og.

KLOK: Høyres Erna Solberg er klok i sin håndtering av skjenkestopp fra opposisjon, mener Aps helseminister Ingvild Kjerkol. Vis mer

Utfordringer med å differensiere

Kjerkol sier at lærdommen fra fjorårets vedtak er at det er veldig krevende å differensiere næringsdrivende som serverer alkohol.

– Vi har innført skjenkestoppen etter klare faglige råd fra både Helsedirektoratet og FHI. Det rammer mange, og det satt langt inne for oss å innføre det. Men det er også derfor vi har innført en rekke viktige kompenserende tiltak, slik som lønnsstøtteordningen.

Les også Utelivsbransjen har fått nok: – Har aldri følt meg mer ensom

Les også Støres ordførere ut mot regjeringens skjenkestopp