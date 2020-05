NHO spår boligprisfall både i år og neste år

Et rekordhøyt antall av NHOs medlemsbedrifter vurderer nå oppsigelser eller permitteringer. Usikkerheten rundt arbeidsledigheten vil også prege boligmarkedet, tror organisasjonen.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO presenterer torsdag nye utsikter for økonomien. Bildet er fra en tidligere anledning Vis mer Terje Pedersen / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 28. mai 2020 10:47 , Publisert: 28. mai 2020 10:06

NHO spår et boligprisfall på 2,6 prosent i 2020 og 4,1 prosent i 2021.

Det kommer fram i NHOs ferske prognoser for økonomien.

«Vi venter at boligprisene vil fortsette å falle i månedene fremover som følge av lav inntektsvekst og stor usikkerhet», skriver organisasjonen.

Svak lønnsvekst og høy arbeidsledighet vil trolig føre til at boligprisnedgangen fortsetter også i 2021. Til gjengjeld vil lavere tilbud av boliger til salgs og rekordlave renter dempe boligprisfallet, tror NHO.

Boligprisene holdt seg overraskende godt oppe i april, med en sesongjustert nedgang på 0,2 prosent, ifølge Eiendom Norge. Hvordan mai har gått, får vi vite neste uke.

Bunnen er nådd

For den totale fastlandsøkonomien tror NHO at bunnen er nådd, men spår likevel et fall på 6,5 prosent i år. For de to neste årene lyder prognosen på en vekst på 3,1 og 2,8 prosent.

«Men i mange næringer vil det ta lang tid, kanskje år, før aktiviteten er tilbake til nivåene pre-corona», skriver NHO videre.

Hva er fastlands-BNP? Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

BNP sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi. På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig å beregne fastlands-BNP.

Fastlands-BNP omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og rørtransport og utenriks sjøfart. Vis mer vg-expand-down

I NHOs medlemsundersøkelse har andelen som planlegger oppsigelser og permitteringer de neste tre månedene økt kraftig. En rekordhøy andel på 17 prosent svarer at de vurderer oppsigelser, mens 25 prosent vurderer permitteringer.

Den registrerte arbeidsledigheten hos Nav bikket 15 prosent på det høyeste under coronakrisen, men har kommet litt ned etter hvert som bedriftene har startet gradvis åpning igjen.

NHO tror den registrerte ledigheten stiger til 6,6 prosent i år fra 2,8 prosent i fjor, og at den vil ligge på 5,5 prosent i 2021.

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge med over 28.000 medlemsbedrifter.