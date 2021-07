Flere store nettsider var nede

Problemene skal ha startet torsdag ettermiddag, og rammet alt fra Amazon til flere store banker - blant annet Nordea.

Gigantaktøren Amazon trøblet med internettilgangen torsdag ettermiddag. Vis mer byoutline John Locher / AP

Joachim Birger Nilsen

NTB

Silje Kathrine Sviggum (VG)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Kunder verden over rapportert torsdag ettermiddag om internettrøbbel på nettsidene til flere store globale selskaper, skriver CNBC.

Problemene skal ha startet rundt klokken 18 torsdag ettermiddag, norsk tid.

Utfordringer for flere giganter

Blant selskapene som mistet tilgangen til internett finner vi store flyselskaper som Delta Airlines og British Airways, men også giganten Amazon skal ha vært rammet i en kort periode.

Hendelsen er den tredje av sitt slag på bare to måneder etter at alt fra sosiale medier til nyhetsbyråer ble rammet av en feil hos skytjenesteleverandøren Fastly i juni.

Denne gang skal det ha vært problemer hos Akamai som ga ringvirkninger, men omfanget av selskapets problemer er enda uklart. Akamai skriver i en melding på Twitter at de har iverksatt tiltak for å løse problemet, og at de vil følge situasjonen videre.

Akamai er et såkalt CDN-selskap, eller «nettverk for levering av innhold». Ved å bruke CDN kan man avlaste den vanlige nettserveren samtidig som data kan leveres til besøkende via en kortere fysisk vei, uansett lokasjon.

Nordea hadde problemer

– Vi har for øyeblikket noen tekniske problemer som vi jobber med å ordne. Vi har satt alle tilgjengelige ressurser på det og beklager det på det sterkeste, sa Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Nordea, til NTB like etter at problemene ble kjent.

Han understreket at det var nettsiden nordea.no som var nede. Han uttalte at de fleste kundene går via den for å komme til nettbanken. Innloggingssiden var derimot ikke nede. Også mobilbanken skal ha fungert på daværende tidspunkt.

Rundt klokken 19.00 fungerer Nordeas hjemmesider som normalt.