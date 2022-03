Strømstøtten forlenges med ett år

Regjeringen går inn for å forlenge strømstøtten for husholdninger ut mars 2023.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Lien Aasland er enige om å forlenge strømstøtten for husholdninger med ett år, slik at ordningen gjelder ut mars 2023. Vis mer

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det varsler regjeringen torsdag.

– Vi har bestemt oss for å videreføre den ordningen som gjelder nå, til å gjelde ut mars neste år. Det er for å gi folk trygghet for at de får en avlastning for de ekstremt høye strømprisene, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) til NTB.

Forslaget sendes nå på høring. Støtteordningen skal ha samme økonomiske rammer som i dag.