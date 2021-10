Venter vekst på 3,8 prosent i fastlandsøkonomien i 2022

Regjeringen tror økonomien vil vokse omtrent like mye neste år som i år, og spår videre nedgang i arbeidsledigheten. – Den økonomiske krisen er nå i all hovedsak over.

SISTE BUDSJETT: Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger tirsdag frem den avtroppende regjeringens siste statsbudsjett. Bildet er fra fjorårets budsjettpresentasjon. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Regjeringen venter vekst på 3,9 prosent i fastlandsøkonomien i 2021 og 3,8 prosent i 2022. Det kommer frem i en melding fra regjeringen to timer før statsbudsjettet for 2021 blir offentliggjort.

Det er kun marginalt oppjustert fra revidert statsbudsjett i mai lød, da anslagene lå på 3,7 prosent i år og 3,8 prosent neste år, i det som ble kalt et nøkternt scenario.

Fastlandsøkonomien er et begrep som brukes for å beskrive norsk økonomi utenom olje- og gassvirksomheten.

«Den økonomiske krisen er nå i all hovedsak over, og store deler av næringslivet venter høy vekst fremover», heter det i regjeringens pressemelding.

Samtidig påpekes det at flere næringer opplever problemer med flaskehalser, blant annet fordi det er vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Dette er BNP og fastlands-BNP Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land, minus de varene og tjenestene som blir brukt under produksjonen.

BNP sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi.

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig å beregne fastlands-BNP.

Fastlands-BNP omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og rørtransport og utenriks sjøfart. Vis mer

Til sammenligning venter Norges Bank en vekst i fastlandsøkonomien på 3,9 prosent i år og 4,5 prosent neste år.

I coronaåret 2020 falt fastlandsøkonomien 2,5 prosent, mens det siste året før pandemien var en vekst på 2,3 prosent.

Først i andre kvartal i år var økonomien tilbake på samme nivå som i februar 2020, før nedstengningen. Det betyr likevel at nivået er lavere enn man ellers kunne forventet, hvis man tar høyde for normal vekst gjennom hele perioden.

Venter lavere ledighet

Den registrerte ledigheten hos NAV ventes å falle til 2,4 prosent i 2022, samtidig som sysselsettingen anslås å stige med 1,4 prosent.

I år beregnes arbeidsledigheten til 3,2 prosent, nedrevidert fra 3,5 prosent i revidert budsjett.

«Den registrerte arbeidsledigheten går raskt ned og er nesten tilbake på nivået fra før pandemien. Nedgangen går hurtigere enn det vi så for oss i revidert nasjonalbudsjett i mai», skriver regjeringen, men tilføyer at det også i 2022 vil være noen ettervirkninger av pandemien.

De siste årene har regjeringen lagt frem noen nøkkeltall før selve budsjettet, for å sikre at alle aktører får lik informasjon til lik tid, og for å motvirke lekkasjer.