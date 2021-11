Listhaug: Stortingspresidenten må vurdere sin stilling

Frp-leder Sylvi Listhaug mener saken om stortingspresident Eva Kristin Hansens (Ap) pendlerbolig er så alvorlig at Hansen må vurdere om hun kan fortsette i vervet.

Det sier Listhaug til VG onsdag morgen.

– Vår gruppe er helt tydelig på at hun i første runde bør vurdere sin stilling. Men så ønsker vi å kalle henne inn til Stortinget for å gi en redegjørelse for saken. Her snakker vi altså som stortingspresidenten, det handler om tilliten til Stortinget, sier Listhaug til VG.

– Hun har gått veldig høyt på banen med at hun skal rydde opp i rotet med pendlerleiligheter, og så sitter hun selv i grøten her, med en sak som vi ønsker å gå nærmere inn i, sier hun og legger til:

– Hun er stortingspresident, hun er landets nummer to, så det er helt rimelig.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen sa tirsdag kveld at hun «har misforstått pendlerreglene». Hun har siden 2014 bodd i Ski, men oppga i perioden 2014–2017 at hun bodde på hybel i Trondheim.

Der skal hun ha leid et rom i leiligheten til Trond Giske.

Som følge av at hun oppga feil bostedsadresse, fikk hun gratis bolig i Oslo av Stortinget i disse tre årene.

– Må trekke seg

Også Rasmus Hansson i MDG mener Hansen må trekke seg. Til NRK sier Hansson at hun må vise at hun forstår ansvaret som følger med stillingen.

– Dette er enda et uholdbart eksempel på at stortingsrepresentanter har blitt for vant til privilegiene sine. Det er nettopp i denne typen saker at folket må kunne stole på at representantene deres tenker selv, og rett, skriver han i en e-post til NRK onsdag.

Tidligere i høst varslet Eva Kristin Hansen at det skal ryddes opp i stortingspolitikeres ordninger, etter Aftenpostens mange avsløringer om politikernes pendlerboliger.

I HARDT VÆR: Stortingspresident Eva Kristin Hansen Vis mer

Avviser ikke å kreve avgang

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen sier at partiet forventer en redegjørelse fra stortingspresidenten om kort tid.

– Den må komme raskt – innen et par dager, sier Martinussen til VG.

– Vil dere kreve at stortingspresidenten går av?

– På nåværende tidspunkt avviser vi det ikke, sier hun.

– Vi krever først en redegjørelse der hun legger alle kortene på bordet, og det må også være mulig for oss stortingspolitikere å stille henne spørsmål, sier hun.

Martinussen setter spørsmålstegn ved at Hansen ikke opplyste om boligforholdet tidligere.

– Jeg synes det er sjokkerende at saker som dette kan dryppe litt etter litt, og at hun for eksempel ikke gikk ut med infoen da de første sakene kom ut heller enn å vente på å bli avslørt av media.

– Tenker du at Hansen er rette person til å rydde opp i pendlerboligsakene på Stortinget?

– Det virker ikke sånn med den informasjonen vi har nå, men det vil redegjørelsen hennes vise.

Venstre og KrF: Avventer

– Saken ser alvorlig ut, men vi må få alle fakta på bordet før jeg kan konkludere, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

– Nå avventer vi hva presidentskapet og sekretariatet sier om saken før vi konkluderer på videre prosess. Det viktigste er at Stortinget på egnet måte får all informasjon som er relevant i saken.

KrF-leder Olaug Bollestad vil også vente på mer informasjon:

– Det ser ut som en alvorlig sak, vi må få oversikt over alle detaljer før vi går inn i en konklusjon på dette, sier hun til VG.

– Tillit

Dette var også et sentralt tema under åpningen av Stortinget i oktober, da hun med blant andre kongen og dronningen i salen sa at det nå var viktig for Stortinget å bygge opp igjen tilliten etter avsløringene.

– Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, skrev Eva Kristin Hansen i en e-post til Adresseavisen via sin rådgiver tirsdag ettermiddag.

Eva Kristin Hansen har ikke svart på VGs spørsmål onsdag, men VG har fått tilsendt uttalelsen hun tirsdag ga til Adresseavisen.

LEIEBOER: Eva Kristin Hansen leide et rom hos Trond Giske i Trondheim. Her er de to på Quartfestivalen i 2007, da Giske var kulturminister. Vis mer

Tilgang til stue og kjøkken

Trond Giske skriver i en e-post til VG at Eva Kristin Hansen leide hos ham fra 2011 til og med 2017.

– Eva leide fra 2011, da hun og samboeren skilte lag, og frem til 2017, og betalte det samme som leietagerne før og etter. Hun bodde der når hun var på jobb i Trondheim og på ferier og private opphold, skriver Giske.

Han sier at hun leide et soverom og at hun hadde tilgang til stue, kjøkken og bad.

– Hun hadde spart mye om hun hadde latt Stortinget betale hotell og diett på sine politiske oppdrag i Trondheim, men hun betalte i stedet fra 2014 til 2017 selv både i Trondheim og Ski, skriver han.