Smil! Pumpeprisen går ned

... men det skyldes strengt tatt ikke politikken – og det gjorde heller ikke prisoppgangen.

Torbjørn Røe Isaksen Samfunnsredaktør

Jeg husker godt da Trygve Slagsvold Vedum smilte og lo hele tiden. Det var selvfølgelig mildt irriterende for oss som var hans politiske motstandere, men man kunne ikke la være å la seg sjarmere.

I hvert fall litt.

Som med Gro Harlem Brundtlands innskutte bisetninger, Jens Stoltenbergs karakteristiske gestikulering, Kåre Willochs høflige spydigheter eller Erna Solbergs plassering av mobiltelefonen, blir vi litt glad i politikernes særegenheter.

Men nå synes jeg det virker lenge siden Vedum smilte sånn skikkelig. I hvert fall på bilder i pressen.

Alt blir dyrere. Strømprisen har skutt i været, matvareprisene fyker opp, renten vil kanskje bli enda høyere enn antatt og så videre og videre.

Om det rett og slett blir så mye at man må ta seg en kald en for å roe nervene, blir også de gylne dråpene dyrere fremover.

Både malt, humle og strømprisene går samme veien som det meste annet for tiden: opp, opp, opp.

Men så har vi fått et lite lyspunkt, i hvert fall rent økonomisk.

Jeg tenker ikke på det faktum at inflasjonstallene – prisstigningen – i USA var litt lavere enn forventet. For den jevne, norske forbrukere er det en mager trøst på kort sikt.

Du merker det på landeveien. For pumpeprisene har gått ned.

At de er lave, er en overdrivelse, og det er ikke lenge siden en literpris på 20 kroner var grunn nok til å banne litt ved pumpene for de som bruker bilen jevnlig.

Ja, så hårreisende var tanken at Senterpartiets Marit Arnstad sa at de ikke ville sitte i en regjering som økte pumpeprisen til over 20 kroner.

Da jeg fylte tanken tidlig i forrige uke, tenkte jeg på nettopp Marit Arnstad. Og på Trygve Slagsvold Vedum.

For kanskje, midt i alle problemene, kan vi få se et av Vedum-smilene igjen?

Så kan man spørre seg: Hva har norske politikere gjort for å få lavere pumpepris nå? Svaret er at de ikke har gjort noen ting.

Den kanskje viktigste årsaken til at prisene faller er at markedene forventer lavere økonomisk aktivitet fremover, blant annet fordi verdens sentralbanker øker renten kraftig.

I verste fall frykter man økonomiske nedgangstider, en resesjon.

Avgiftene er de samme som før. Høye, men ikke noe høyere enn da pumpeprisen føk i været tidligere i år.

Som Vedum selv svarte Stortinget på nyåret da han ble spurt om Arnstads uttalelser: «Endringar i avgiftene kan i liten grad forklare det siste årets prisauke på bensin.»

Og selvfølgelig mente ikke Arnstad at politikerne skulle detaljstyre pumpeprisen. Hun mente bare at avgiftene ikke måtte økes slik at pumpeprisen ble over 20 kroner, gitt datidens prisnivå.

At det var en litt mer kronglete overskrift, er forståelig.

Men så viste det seg at kombinasjonen av økonomier på høygir, krig i Ukraina og energikrise sendte prisene til værs allikevel. Helt uten politikernes hjelp.

Det er politikkens lodd at man ofte får kjeft når noe går galt, men ikke skryt når noe går bra. Selv om man strengt tatt kanskje ikke har skylden eller æren for noen av delene.

Det kan virke pussig. Kanskje folk flest rett og slett ikke vil høre sannheten?

I Dagsavisen nylig skrev den politiske redaktøren om statsministeren at «han sier sannheten om situasjonen, men den vil ikke folk høre.»

Underforstått: Folk mener oppriktig at regjeringen har skylden, nærmest alene, for det som er vondt og vanskelig i dette landet.

Jeg har ikke møtt så mange mennesker som tror at politikerne bestemmer bensinprisen eller strømprisen fra dag til dag eller uke for uke.

Jeg tror folk flest forstår at Putins krig også påvirker økonomien.

Jeg tror rett og slett de skiller mellom skyld i situasjonen og ansvaret for å håndtere den.