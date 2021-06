Venter test-rush på Gardermoen: Dr. Dropin kan få 20 mill. i måneden av kommunen

Helsekjeden skal teste opptil 12.000 reisende om dagen på Oslo Lufthavn, i tillegg til å følge opp de som må på karantenehotell i Ullensaker. Kontraktsverdien tilsvarer halvparten av selskapets 2019-omsetning – hver eneste måned.

PRØVER: Her ble det coronatestet i starten av 2021. I begynnelsen av andre halvår er det Dr. Dropin som skal gjøre dette på Oslo Lufthavn (OSL), i hvert fall juli-september. Vis mer byoutline Heiko Junge

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Ullensaker kommune gir helsekjeden Dr. Dropin ansvaret for coronatesting og medisinsk oppfølging av passasjerer som ankommer Oslo Lufthavn.

Oppdraget dekker ni karantenehotell og opp til 12.000 reisende per dag, opplyser Dr. Dropin i en pressemelding fredag.

Kontrakten varer fra 1. juli til utgangen av september, og kan forlenges med en måned av gangen. Den har en anslått verdi på 20 millioner kroner i måneden. Til sammenligning hadde Dr. Dropin 36,8 millioner kroner i inntekter i hele 2019.

– Samfunnet er i ferd med å gjenåpne, men testing vil fortsatt være nødvendig for mange og spesielt de som er på reisefot. Vi er glade for å ha vunnet kontrakten og skal gjøre vårt ytterste for å bidra til å hindre smittespredning, sier Daniel Sørli, lege og daglig leder i Dr. Dropin.

Torsdag denne uken ble det klart at regjeringen vil etablere et system for testing til coronasertifikat med statlig finansiering av testing utført av private aktører.