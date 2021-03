Norges Bank venter sterkere boligprisvekst

Sammen med den ferske rentebeslutningen, kommer Norges Bank med ferske anslag for økonomien fremover.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at det forrige prisanslaget til Norges Bank var 3,4 prosent. Det riktige er 6,7 prosent.

Sentralbanken ser nå for seg en boligprisvekst på 10,1 prosent i år.

I forrige rapport, som kom i desember, var dette tallet på 6,7 prosent. Endringen er dermed på 3,4 prosentpoeng.

«Boligprisveksten har vært høyere enn anslått i forrige rapport. Den nærmeste tiden venter vi at veksttakten gradvis vil avta. De neste årene er det utsikter til nokså lav boligprisvekst, blant annet som følge av høyere renter, normalisering av husholdningenes forbruksmønster og økt boligbygging,» skriver sentralbanken i sin pengepolitisk rapport.

Fremover, i 2022 og 2023, ser sentralbanken for seg en lavere prisvekst, på henholdsvis 3,0 og 1,2 prosent.

– Det virker ikke som Norges Bank er overvettes bekymret for boligmarkedet. Det at de varsler varslet at rentene skal opp vil dempe prisveksten i boligmarkedet. Fra rentesiden virker det ikke som de trykker på noe panikknapp med tanke på boligmarkedet, sier sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.

Han legger likevel vekt på at det er vaksineutrullingen som er avgjørende for rentenivået.

Økonomien, målt i BNP for Fastlands-Norge, er ventet å stige med 3,8 prosent i år, opp 0,1 prosentpoeng fra forrige anslag.

Sentralbanken ser samtidig for seg en kjerneinflasjon (KPI-JAE) på 1,9 prosent i år, ned 0,2 prosentpoeng fra forrige anslag.