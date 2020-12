Rekordlave fastrenter i Lånekassen

Fra 1. januar 2021 må du betale mindre enn noensinne i renter hvis du har bundet renta i Lånekassen.

Fastrentene senkes og går ned til 1,48 prosent for tre år, 1,64 prosent for fem år, og 1,93 prosent for ti års bindingstid.

Rentesatsen for ti års bindingstid kom under 2 prosent for første gang noensinne i september. 260 kunder valgte å binde renta på ti år ved forrige mulighet. Totalt har 11.300 kunder bundet renta i 2020.

Til sammen har 44.500 kunder bundet renta i Lånekassen, mens nesten 700.000 kunder har flytende rente. Også den flytende renta holder seg på rekordlave 1,39 prosent gjennom januar og februar.

