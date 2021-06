Ber Iselin Nybø svare om Norwegian-bonus: – Grovt tillitsbrudd

Toppsjefene Jacob Schram og Geir Karlsen fikk 11 millioner kroner hver da Norwegians hittil hemmelige bonuser ble vedtatt i mai. Statens lån til flyselskapet kan ha blitt bonusbetaling, og nå krever flere svar fra regjeringen.

MÅ SVARE: Flere politikere krever svar fra næringsminister Iselin Nybø når det gjelder Norwegian-sjefenes bonusutbetalinger.

Like etter at pandemien tvang Norwegian og resten av flybransjen i knestående vinteren 2020 ble det tydelig at selskapet var avhengig av støtte for å overleve.

Da staten stilte opp med lånegarantien i fjor vår la man inn et vilkår om at «lån fra garantifasiliteten ikke skal benyttes til utbytte eller bonusutbetalinger til ledende ansatte».

Et slikt bonuskrav ble ikke med da regjeringen i år ba om fullmakt til å delta med 1,5 milliarder i hybridkapital og et obligasjonslån på 3,0 milliarder.

Onsdag kunne E24 avsløre at Jacob Schram og Geir Karlsen fikk 11 millioner hver i såkalt restruktureringsbonus utover sine ordinære lønnsbetingelser.

Dermed kan statens lån ha blitt til bonusbetalinger i det kriserammede selskapet.

Medlemmer av næringskomiteen: – Helt usmakelig

Milllionbonusene får Arbeiderpartiets andre nestleder i næringskomiteen, Terje Aasland, til å reagere.

– Hele bonusprogrammet, slik det er fremstilt, er helt usmakelig i en situasjon hvor selskapet har hatt behov for betydelig støtte og oppmerksomhet fra felleskapet, sier han til E24, og legger til:

– Det klinger veldig dårlig at ledelsen har slike ordninger når de fleste som var permitterte har hatt betydelig redusert inntekt, og har slitt med å få endene til å møtes, forteller Aasland.

Margunn Ebbesen, næringspolitisk talsperson for Høyre, mener også at bonusutbetalingene «enkelt og greit er helt usmakelig».

Samtidig har hun forståelse for at bonusbegrensningene ikke ble videreført i det nye vedtaket fra januar.

– Dersom vi sender et klart og tydelig signal om bonus- og utbytteforbud, så kan det gå for langt. Hvor skal man sette grensene, spør Ebbesen, og legger til:

– Hvis Norwegian klarer seg godt om to år, skulle man da hatt forbud om bonus som andre selskaper ikke har?

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Iselin Nybøs uttalelser om bonusene onsdag kveld, og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

USMAKELIGE BONUSER: Høyres stortingsrepresentant Margunn Ebbesen forstår at selskaper har slitt med å holde på personalet under pandemien, men mener Norwegians bonuser er usmakelig. Her under pressekonferanse i Stortinget.

Krever svar

Aasland understreker at «regjeringen og næringsministeren må svare», og at regjeringen ikke satte tydelige nok krav da de innvilget nye låneordninger til flyselskapet.

– Bonusene er et grovt tillitsbrudd fra Norwegian, sier Aasland.

Samtidig påpeker han at det er et «politisk ansvar når man bruker store summer av skattebetalernes penger».

– Hvilke grep vil dere ta til ordet for nå?

– Vi må stille spørsmål til næringsministeren og få klarhet i dette. Samtidig har regjeringen uttalt at de tror næringslivet vil vise moderasjon, men nå står alt dette for fall, mener han.

– Hybridlån skal betales tilbake over lang, lang tid, men at Norwegian betaler ut bonuser i denne fasen er veldig rart. Jeg vet ikke hvordan folk vil se på dette, supplerer Ebbesen.

REAGERER: Stortingsrepresentant Terje Aasland fra Arbeiderpartiet mener regjeringen ikke har vært tydelige nok i sine krav til Norwegian.

Norwegian varsler endringer i bonusordningene

Ny leder av kompensasjonskomiteen i Norwegian, Lars Boilesen, har uttalt at Øygards første vedtak som ny styreleder var å sette ned en ny komité for å behandle kompensasjonsordninger i selskapet.

Den nye styrelederen i Norwegian, Svein Harald Øygard, ønsket på forespørsel fra E24 onsdag kveld ikke å gå nærmere inn på bonusene.

– Vi har et håp om at det skal gå bra med Norwegian, det var derfor vi hjalp selskapet i denne tøffe situasjonen, men her må selskapet selv svare, mener Ebbesen.

Det gjorde Øygard på forespørsel fra E24 tirsdag, da han uttalte at «det under det nye styret vil være uaktuelt med ordninger på et slikt nivå som tildelt den tidligere konsernsjefen».

– Det er klart at det fremstår noe umusikalsk i den situasjonen luftfarten er i, sa næringsminister Iselin Nybø (V) til E24 onsdag formiddag.