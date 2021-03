Rentemøtet: Dette må du vite

Oljeprisen har gjort et comeback etter det kraftige fallet i fjor vår. Produksjonskutt fra Opec har bidratt til at prisen på nordsjøolje har steget fra under 20 dollar per fat på det laveste til rundt 68 dollar fatet. Høyere oljepris kan gi økte investeringer i oljesektoren og bidrar til en høyere renteprognose i Norges Bank.