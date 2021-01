Nordea-økonomer venter forbruksfest etter pandemien: – Sommeren vil markere et vendepunkt

Smitteverntiltak som gradvis letter og store oppsparte midler er ingrediensene som vil gi kraftig vekst i forbruket, lavere ledighet, høyere lønnsvekst og et rentehopp før jul, tror bankens økonomer.

OPTIMIST: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea venter en kraftig bedring i norsk økonomi i år. Vis mer byoutline Cornelius Poppe / NTB

Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Akkurat nå er smittesituasjonen svært krevende og aktivitetsknappen igjen satt på «av» for mange virksomheter, skriver sjeføkonomen Kjetil Olsen i Nordea.

Bankens økonomer legger onsdag frem sin nye rapport om de økonomiske utsiktene.

De tegner et lysere bilde av norsk økonomi til tross for nye nedstengninger som nå rammer næringslivet, og vaksineforsinkelse.

Olsen begrunner optimismen med nettopp vaksinen.

For øyeblikket er vaksinene fra Pfizer og Moderna godkjent for bruk i Norge. Nordea legger til grunn for sine prognoser at vaksinen fra AstraZeneca blir godkjent i slutten av januar, mens vaksinen fra Johnson & Johnson kan bli godkjent i februar.

– Utsiktene på vaksinefronten gir grunn til å være optimistiske på norsk økonomis vegne, skriver Olsen og analytiker Dane Cekov i rapporten.

– Når det samtidig ser ut til at varmere vær reduserer smitten noe, tror vi derfor sommeren vil markere et definitivt vendepunkt for pandemien og dermed også økonomien, fortsetter de.

Venter forbruksfest

Husholdningene har spart rundt ti prosent av ett års disponibel inntekt på grunn av reiserestriksjoner og lavere forbruk av tjenester, ifølge banken.

Den oppsparte bufferen under pandemien og «et sterkt ønske om å vende tilbake til normalen» vil bidra til et kraftig løft i forbruket når smitteverntiltakene gradvis letter, anslår Nordea.

Hvis prognosene treffer vil konsumet stige med 5,6 prosent i år før veksten blir på ni prosent i 2022, etter det kraftige fallet på åtte prosent i fjor.

– Det vil være den klart viktigste driveren i bak rekylen i norsk økonomi, som kan bli kraftig, mener økonomene.

De legger til grunn at bedringen i økonomien vil gi et markant fall i arbeidsledigheten og høyere lønnsvekst, som igjen åpner for at Norges Bank kan sette opp styringsrenten.

Nordeas prognoser Vekst i fastlandsøkonomien: −3,4 prosent i 2020, +2,7 prosent i 2021 og +4,3 prosent i 2022

Husholdningenes konsum: −8,0 prosent i 2020, +5,6 prosent i 2021 og +9,0 prosent i 2022

Årslønn: +2,2 prosent i 2020, +2,7 prosent i 2021 og +3,2 prosent i 2022

Registrert arbeidsledighet: 5,0 prosent i 2020, 3,8 prosent i 2021 og 2,5 prosent i 2022 Vis mer vg-expand-down

Tror på renteheving i år

Norges Bank kuttet renten til rekordlave null prosent i mai i fjor for å dempe sjokket fra pandemien. Sentralbanken har antydet at den første renteøkningen kan komme i første halvdel av 2022.

Andre økonomer tror den første renteøkningen kan komme tidligere.

Det gjør også Nordea som anslår den første rentehevingen før jul i år. Deretter vil sentralbanken øke renten tre ganger i 2022 slik at den blir 1 prosent, er prognosen.

– Norges Bank har vært tydelige på at renten vil holdes i ro til de ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres. Det endelige beviset på at økonomien og arbeidsledigheten er tilbake til nær normalen, får vi dermed når sentralbanken hever renten for første gang, skriver Olsen.

Om Nordea får rett, vil Norges Bank være tidlig ute med å øke renten.

– Etter alle solemerker blir Norges Bank dermed den første sentralbanken i verden som hever renten etter pandemien, tror banken.

Publisert: 27. januar 2021 09:00