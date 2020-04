Avinor gjenåpner stengte lufthavner 1. juni

Avinor har besluttet å gjenåpne de ni kortbaneflyplassene som ble stengt for all kommersiell trafikk i midten av mars.

ÅPNES: Svolvær lufthavn, Helle er blant flyplassene som snart skal gjenåpnes. Vis mer CC-lisens / Wikimedia Commons

Publisert: Oppdatert: 30. april 2020 15:13 , Publisert: 30. april 2020 15:01

Alle de ni flyplassene vil bli åpnet med virkning 1. juni.

– Som del av en gradvis gjenåpning av samfunnet som Regjeringen har satt i gang, ønsker Avinor å bidra til en god infrastruktur i hele landet. Med gjenåpning legger vi til rette for et godt tilbud til alle som er avhengig av lufttransport i disse områdene, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen i en kommentar.

Avinor stengte flyplassene for å kunne forflytte særlig personell, men også utstyr til andre lufthavner.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor Vis mer Thomas Brun / NTB scanpix

Følgende lufthavner har vært stengt fra onsdag 18. mars:

Vardø (Alternativ lufthavn Vadsø)

Berlevåg (Alternativ lufthavn Båtsfjord)

Sørkjosen (Alternativ lufthavn Tromsø)

Stokmarknes (Alternativ lufthavn Andøya)

Svolvær (Alternativ lufthavn Leknes eller Evenes)

Mo i Rana (Alternativ lufthavn Sandnessjøen)

Mosjøen (Alternativ lufthavn Sandnessjøen)

Førde (Alternativ lufthavn Sogndal eller Florø)

Sandane (Alternativ lufthavn Ørsta/Volda eller Florø)

Smittevernveileder

Beslutningen om å gjenåpne flyplassene kommer to dager etter at helsemyndighetene la frem en ny smittevernveileder for luftfarten.

Smittevernsvelederen legger blant annet opp til at det ikke skal sitte passasjerer på midtsetene, noe som har gjort at Widerøe har halvert kapasiteten på sine fly.

Widerøe varslet onsdag at de vil gjennomgå ruteplanen på nytt, og at det er sannsynlig at det blir nødvendig å kutte avganger. Samtidig advarte selskapet om at flyprisene trolig vil bli høyere som følge av at kapasiteten reduseres.

Helsemyndighetene mener at i flykabinen med god utskiftning og filtrering av luft kan fravike fra den generelle anbefalingen om minst en meters avstand mellom personer.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sa under en pressekonferanse tirsdag at smittesporingsarbeidet så langt i utbruddet viser at det ikke er vanlig med smitte på fly.