Overraskende shoppehopp i «coronamåneden» april

Detaljhandelen overrasker med solid oppgang i april, blant annet drevet av oppussingsiver i hjemmekarantene. – Dette er nok en indikasjon på at norsk økonomi er i ferd med å åpne seg, sier sjeføkonom.

Bildet er fra Torvbyen kjøpesenter i Fredrikstad dagen etter de kraftige smitteverntiltakene ble innført i mars. Vis mer Gisle Oddstad

Publisert: Oppdatert: 27. mai 2020 08:47 , Publisert: 27. mai 2020 08:02

Detaljhandelen stiger kraftig i april med en oppgang på 4,8 prosent fra måneden før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

April var den første hele måneden med smitteverntiltak og nedstengning og det var derfor ventet et fall på 1,9 prosent, ifølge estimater hentet inn av TDN.

«Den kraftige veksten i detaljhandelen for april tyder på at nordmenn endret sitt konsummønster i retning av å bruke mindre på kjøp av tjenester til fordel for økt varekonsum innenfor enkelte varegrupper», skriver SSB.

I mars var det til sammenligning en nedgang på 0,9 prosent, dempet av hamstring de første ukene av coronakrisen.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Vis mer Cicilie S. Andersen

Bruker krisetid til oppussing

Det største bidraget til veksten kom fra butikker med salg av byggevarer, fulgt av butikker med salg av sportsutstyr og fritidsbåter.

Det var også økt salg av klær, blomster og planter, netthandel og møbler.

«Mer tid brukt i hjemmet og ingen utenlandsturer har trolig fått mange til å bruke tiden på å pusse opp og pynte i hjemmet», skriver SSB.

Blant bransjene som trakk ned i april var apotek, som hadde sterk vekst måneden før og nå er tilbake på et mer normalt nivå. Bensinstasjoner hadde også et fall i april.

– Oppgangen er ganske oppsiktsvekkende. Det sier litt om at norsk økonomi er relativt robust i et møte med en slik situasjon, og mange føler seg forholdsvis trygge på egen økonomi og holder vareforbruket oppe, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Sjeføkonom i Nordea Markets Kjetil Olsen. Vis mer Vidar Ruud / NTB scanpix

– Indikasjon på at økonomien er i ferd med å åpnes

– Det vi har sett i tall fra korttransaksjoner er at forbruket har tatt seg opp fra bunnen i mars, og dette rimer godt med det bildet, sier sjeføkonom i Nordea Markets Kjetil Olsen til E24.

– Jeg syns tallene om korttransaksjoner er mer interessante enn detaljhandelstallene, for ting endrer seg uke for uke. Men dette er jo fine tall, og nok en indikasjon på at norsk økonomi er i ferd med å åpne seg og har begynt å ligne på noe mer normalt.

Handelsbanken-økonom Marius Gonsholt Hov advarer mot å se på kun deler av konsumbildet.

– Vi ser noen spesielle vridninger om dagen, når vi vet at det samlede privatkonsumet har falt kraftig under coronapandemien som vi så i BNP-tallene i mars, hvor man også så at vareforbruket har vært relativt lite påvirket, sier han til E24.

Han legger til at når man ser på detaljomsetningen, så er noen av de gruppene som har utviklet seg svakt tatt ut.

– Det er særlig tjenester som har falt som en stein. Vi ser at husholdningene har vridd seg vekk fra tjenester, handler mer over nett og mer til hjemmet. Den delen av konsumet har fått seg en boost under coronakrisen.

Les på E24+ (for abonnenter) Les også: (+) «Leppestift-effekten» kan vise hvordan nordmenn unner seg billigere luksus i krisetider

Totalt varekonsum også opp

Den bredere varekonsumindeksen som også inkluderer bilkjøp og elektrisitet stiger 2,5 prosent i april, etter et fall på 4,2 prosent i mars.

Salget av biler og drivstoff falt derimot videre, med 6,8 prosent i april. Antall nyregistrerte personbiler har ikke vært så lavt siden februar 2009.

SSB understreker at utviklingen i konsumet nå er usikkert, fordi datagrunnlaget i detaljomsetningsindeksen er svakere enn normalt. Informasjon om netthandel fra utlandet er heller ikke med foreløpig.

For året som helhet venter SSB et fall på nær ti prosent i det private forbruket.