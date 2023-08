Støre-regjeringen fjernet aksjeregel: – Her må alle steiner snus

I juni 2022 fjernet regjeringen regelen som gjorde at statsråder måtte melde fra til departementet sitt hvis de eide eller kjøpte aksjer for mer enn 20.000 kroner. – Håpløst, sier Audun Lysbakken i SV.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på partilederdebatten under Arendalsuka.

– Jeg kan ikke fatte at regjeringen tok så lett på aksjehandelen til statsrådene sine, sier Rødt-politiker Seher Aydar etter å ha lest E24s sak om at meldeplikten ble fjernet.

– Statsministerens kontor fjernet i praksis ett av de eneste verktøyene de hadde for å hindre at statsråder behandler saker om selskaper som de selv eier.

Les også Støre-regjeringen fjernet meldeplikt for aksjekjøp

Ifølge Statsministerens kontor (SMK) ble meldeplikten fjernet av to grunner sommeren 2022:

Meldeplikten for statssekretærer og politiske rådgivere ble fjernet fordi regjeringen var usikker på om de hadde lov til å lagre opplysningene.

Samtidig valgte regjeringen å fjerne meldeplikten for statsråder for å «forenkle» ordningen og avvikle dobbeltrapportering.

Tidligere meldte statsrådene aksjeeierskap og aksjehandel til både sitt eget departement og til Stortinget. Innrapporteringen til Stortinget er mer omfattende enn den som gjaldt for departementene.

Aydar reagerer på at SMK fjernet ordningen med dobbeltrapportering.

– Dette viser nok en gang at det eneste som duger er et ufravikelig forbud mot at statsråder kjøper og selger aksjer. Da forsvinner alle tolkninger og tvilstilfeller, som vi alle ser at ikke fungerer.

– Håpløst

Aydar er ikke den eneste som mener fjerningen av meldeplikten er problematisk.

– Det er håpløst at meldeplikten for statsråder ved aksjekjøp ble borte, sier SV- politiker Audun Lysbakken til E24.

– Dette går rett til kjernen av det jeg mener kontrollkomiteen må ta opp i høringene: Mangelen på system og rutiner i departementene som kan bidra til at statsråder ikke behandler saker hvor de er inhabile.

Han mener systemet må ses på, til tross for at han er klar på at statsrådene selv har ansvar for å vurdere sin habilitet.

– Når vi får tre slike saker på en gang er det klart at vi må stille spørsmål om ikke mer kan gjøres for å bevisstgjøre departementene på mulige habilitetsutfordringer, sier Lysbakken.

SV-topp Audun Lysbakken mener det er nødvendig å få på plass en lovhjemmel som gjør at meldeplikten kan gjeninnføres.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er i gang med å granske regjeringens håndtering av habilitet, og har så langt sendt flere spørsmål til regjeringen.

Leder for komiteen, Peter Frølich (H), bekrefter at de også vil ta denne saken med i kontrollkomiteens undersøkelser.

– I første omgang vil vi stille spørsmål om bakgrunn for og nødvendigheten av at regjeringen har lettet på registreringsplikten, sier han til E24.

– Her må alle steiner snus

Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre, mener også at debatten viser behovet for en grundig gjennomgang av reglene.

– Borten Moe-saken har vist både en mangel på dømmekraft fra enkeltpersoner, og mangel på system for at forhold som fører til inhabilitet fanges opp raskt nok. Nøyaktig hvordan fremtidige regler skal være får vi se nøyere på, men her må alle steiner snus, sier Rotevatn.

I sommer trakk Ola Borten Moe seg som forsknings- og høyere utdanningsminister, og nestleder i Senterpartiet.

Bakgrunnen var E24s sak om at han kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen, og senere deltok i møter der regjeringen behandlet en milliardkontrakt til delvis Kongsberg-eide Nammo.

I etterkant har flere stilt spørsmål ved om statsråder i det hele tatt bør få lov til å handle aksjer. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har satt i gang en gjennomgang av retningslinjene statsrådene må følge om aksjer.