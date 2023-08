Rentemøte til uken: – Utenkelig at renten blir stående uendret

Økonomer E24 har snakket med mener det er helt klart hvor Norges Bank setter styringsrenten denne uken. – Dette var egentlig utrolig spennende – helt til inflasjonstallene tikket inn, sier en av dem.

Sentralbanksjef i Norges Bank Ida Wolden Bache skal denne uken holde rentemøte.

Torsdag skal Norges Bank sette styringsrenten. Som vanlig er det knyttet stor spenning til møtet.

Prisveksten i Norge dempet seg til 5,4 prosent i juli, sammenlignet med året før, ifølge SSB. Det var en større nedgang enn ventet.

Økonomer E24 har snakket med mener det demper rentefrykten i markedet.

– Nå er det ingen fare for en dobbel renteøkning, sa sjeføkonom Marius Gonsholt Hov til E24 etter å ha sett inflasjonstallene.

Den analysen støtter sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

– Dette var egentlig utrolig spennende – helt til inflasjonstallene fra SSB tikket inn torsdag. Nå er det nærmest bankers at det blir ett rentehopp og ikke to. Det er også utenkelig at renten blir stående uendret, sier han.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank

– Nå lurer jeg mest på Norges Banks rentebane videre, både når rentetoppen er og ikke minst når renten skal ned igjen. Jeg tror vi skal ha to rentehopp til, ett neste uke og ett i september, og at rentetoppen blir i september, fortsetter han.

Han tror renten vil holdes på rentetoppen i rundt et år før Norges Bank vil begynne å sette ned rentene.

Dette skjer denne uken: Mandag 14. august: Arendalsuka starter

Månedstall fra Avinor

Inflasjonsforventninger for USA Tirsdag 15. august: Nøkkeltall for industri, varehandel og investeringer i Kina

Boligstatistikk fra boligprodusentenes forening

Resultater fra Seadrill, Rec Silicon, Hexagon Purus, Magnora, Cloudberry, Hydrogenpro, Gram Car Carriers og Willenius Wilhelmsen

Obos-resultat for 2. kvartal

Inflasjonstall for Sverige

SSB: Handelsbalanse Norge

Arbeidslivsbarometeret 2023 Onsdag 16. august: Rentereferat fra den amerikanske sentralbanken

Oljefondets halvårsrapport

Resultater fra Flex LNG

BNP-tall for Eurosonen

SSB: Lakseeksporten

Inflasjonstall for Storbritannia Torsdag 17. august: Norges Banks holder rentemøte

SSB legger frem olje-investeringstall for juli

Resultater fra Borr Drilling, Salmon Evolution, Elmera, Lumigruppen, DNO, Prosafe og Hexagon Composites Fredag 18. august: Norges Banks forventningsundersøkelse (blant annet fra arbeidsgiverne og arbeidstagerne)

Resultater fra Scatec, Arendals Fossekompani, Aurora Eiendom, Statt Torsk

Inflasjonstall for Eurosonen Vis mer

– Det holder for denne gang

Seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard, tror også det er mest sannsynlig med et enkelt rentehopp til uken.

– Vi ser at inflasjonstallene har falt betydelig og at de nå ikke ligger langt unna Norges Banks prognoser. Da er det ikke vekt for en dobbel renteheving, og 0,25 prosentpoeng holder for denne gang, sier Midtgaard.

Hun argumenterer også med utviklingen i valutakursen.

– Utviklingen er fire prosent sterkere enn det Norges Bank har lagt til grunn. Det demper inflasjonspresset, sier seniorøkonomen.

Ifølge henne har norsk økonomi vist seg å være mer motstandsdyktig enn det Norges Bank har hatt i sine prognoser. Men hun tror også at det vil komme en ny renteheving i september.

Seniorøkonom i Handelsbanken Sara Midtgaard.

– Større boligprisfall enn normalt

– Med lavere inflasjon, og en enkel heving, reduserer det muligheten for et stort fall i boligprisene?

– Boligprisene har vært sterkere enn normalt i vår, selv med en økning i rentene. I tiden fremover tror vi at boligprisene vil bli mer preget av rentene, sier Midtgaard.

– Rentetoppen ser ut til å ende høyere enn mange hadde forventet, og det begynner nok å gå inn på husholdningene. Jeg tror det vil resultere i et boligprisfall i høst, og mer enn det som er vanlig om høsten, fortsetter hun.

Men samtidig påpeker Midtgaard at Norges Bank har fortsatt å heve renten fordi norsk økonomi har vist seg å være motstandsdyktig.

– Vi tror første kutt i styringsrenten kommer i tredje kvartal neste år. Det vil merkes tydelig på de månedlige utgiftene til folk, sier hun.

– Det blir nok ikke mange kutt med det første heller. Man må nok vende seg til en høyere rente, sier Midtgaard.

– Utrolig spennende

Av andre ting som er interessant for norsk økonomi kommer det blant annet tall for industri, varehandel og investeringer i Kina denne uken.

– Vi burde snakke mer om Kina nå. Både fordi de har vært og er en av vekstmotorene i verden, men også fordi de akkurat nå sliter med deflasjon mens Europa sliter med inflasjon, mener Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Han mener man bør følge nøye med om økonomien roer seg ytterligere ned.

– I så fall kan det påvirke olje- og gasspriser, som er Norges viktigste eksportprodukter, sier han.

Knudsen mener også at rentereferatet fra den amerikanske sentralbanken som kommer på onsdag, og tallene for olje-investeringstall for juli som SSB legger frem på torsdag, er interessante for norsk økonomi.

– Her vil vi få vite mer om hvordan sentralbanksjefen ser på rentebanen. Det er utrolig spennende å se om USA har nådd rentetoppen eller om de ser for seg å heve renten ytterligere, sier han om rentereferatet.

– Alle signaler tyder på at man er svært nær toppen, men jeg tror det kommer en siste renteheving på neste møte i september. Deretter blir spørsmålet om når renten settes ned for første gang, fortsetter han.

Knudsen tror USA når rentetoppen i september, og at den amerikanske sentralbanken vil begynne å senke styringsrenten fra rundt juletider.