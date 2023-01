Student saksøkte fagskole for 700.000 kroner – må betale 200.000

En tidligere student ved Noroff Fagskole, som saksøkte skolen for mangelfull undervisning, er dømt til å betale nærmere 200.000 kroner i sakskostnader.

En tidligere student ved Noroff fagskole saksøkte i fjor skolen for mangelfull undervisning.

Studenten krevde 700.000 kroner i kompensasjon for studieavgiften vedkommende hadde betalt, tapte arbeidsinntekter og fremtidige inntektstap.

Nå er den tidligere studenten er nå dømt til å betale 193.725 kroner i sakskostnader, skriver Khrono.

Saken gikk for tingretten før jul i fjor, og det er nå klart at studenten tapte saken og at Noroff frikjennes.

Studenten sluttet i deltidsjobben som servitør for å kunne konsentrere seg mer om selvstudier, som vedkommende mente var en direkte konsekvens av det mangelfulle undervisningsopplegget.

«Etter en totalvurdering er det rettens syn at det samlede undervisningstilbudet, etter at klagen ble fremsatt i september 2020, var fagmessig og i samsvar med det studentene kunne forvente», slår retten fast ifølge Khrono.

Rektor ved Noroff Fagskole, Aage Alexander Foss, sier til avisen at skolen er glad for at dommen slår fast at det ikke er hold i noen av klagene som studenten kom med, men at det er en sak som aldri skulle vært ført for rettssystemet i utgangspunktet.