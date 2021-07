Antall ledige stillinger er høyere enn før pandemien: – Godt nytt

Arbeidsmarkedet er i stadig bedring. Det sier NAV-direktør Hans Christian Holte. Neste år kan ledigheten være tilbake på nivå med årene før pandemien.

– Veksten i antall ledige stillinger er større nå fordi man hadde en nedstengning, og nå åpner man gradvis mer opp igjen. Ved et normalnivå er denne veksten mer stabil. Det sier Nav-direktør Hans Christian Holte. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

De nyeste arbeidsmarkedstallene fra Nav som ble lagt frem fredag formiddag viser at det var 5500 færre arbeidssøkere ved utgangen av juli sammenlignet med utgangen av juni.

Tallene er justert for sesongvariasjoner.

Ved utgangen av juli har Nav registrert 149.300 helt arbeidsløse, delvis arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Dette viser at arbeidsmarkedet er i stadig bedring, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til Aftenposten.

Han understreker likevel at ledigheten fortsatt er høyere enn den har vært i normalsituasjonen før pandemien.

195.000 ledige stillinger

Og det har vært en tydelig økning i antall ledige stillinger.

– Det var en veldig brå nedgang i mars/april i fjor.

– Så har det økt gradvis, men nå i år har antall ledige stillinger fortsatt å øke og er faktisk høyere enn før pandemien. I løpet av de fire siste månedene har vi registrert 195.000 ledige stillinger til sammen. Det er betydelig, og også godt nytt.

Til sammenligning var tallet for de samme månedene i 2019 rundt 142.000.

Holte forklarer blant annet dette med at mange bedrifter har vært stengt ned, og at det har vært store omstillinger i økonomien under pandemien.

– Når da arbeidsmarkedet blir styrket igjen er en side ved det er det et økt tilbud i ledige stillinger. Økt fart i bransjer som har vært kraftig påvirket av smitteverntiltak m.m. bidrar til at det er flere arbeidsgivere som tilbyr ledige stillinger.

Andelen helt arbeidsledige ligger i juli på tre prosent sesongjustert.

Det er høyest andel helt arbeidsledige innen reiseliv og transport med 6,6 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Nav.

Kan nå nivået før pandemien neste år

Det er også en betydelig bedring i antall permitterte. Tallet på permitterte har gått kraftig ned de siste månedene, og i juli er det om lag halvparten så mange permitterte sammenlignet med mars.

De permitterte utgjør nå til sammen 1,4 prosent av arbeidsstokken.

Holte forteller at i nedgangen fra forrige måned er det særlig reduksjonen i antall delvis permitterte som påvirker nedgangen.

I midten av juni la Nav frem sin siste prognose for arbeidsmarkedet fremover.

– I prognosen fra juni ser vi et snitt på helt ledige på 3,3 prosent i inneværende år, 95.000, og 2,6 prosent neste år i snitt.

– Når pandemien traff oss var ledigheten enda lavere enn dette, men da var den historisk lav. I de 15 årene før pandemien lå ledigheten på 2,6 prosent i snitt, og dette nivået kan vi nå neste år.

Full fart

– Det siste kvartalet har det vært flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorgsyrker, sier Holte.

Han forteller at de også ser stor etterspørsel innen bygg og anlegg, reiseliv og transport, butikk-, IKT og service.

– Noe som er veldig positivt med det bildet, er at det er full fart og positiv utvikling innen bransjene med reiseliv, butikk- og servicearbeid og transport.

Høyeste arbeidsledighet i etterkrigstiden

Da pandemien inntraff, opplevde Norge en voldsom økning i arbeidsledigheten.

Ved utgangen av mars 2020 var om lag 10,6 prosent av den norske arbeidsstyrken registrert som helt ledige hos Nav, ifølge NHO.

Dette var høyere enn på noe tidspunkt i etterkrigstiden.

Beregninger fra SSB viser at BNP for Fastlands-Norge i 2020 var 4,7 prosent lavere enn det man forventet før pandemien.

Siden den gang har det gått bedre. Ledigheten har falt og optimismen har økt. En økende vaksineringsgrad har muliggjort å gjenåpne samfunnet mer og mer.

Også antall konkurser har foreløpig vist seg å være langt mindre enn fryktet. Aftenposten/E24 skrev nylig om hvordan konkursbølgen en fryktet i forbindelse med pandemien ikke har kommet.

Brath forteller at de har merket at arbeidsmarkedet har tatt seg opp i takt med at man har sett enden på pandemien. Vis mer byoutline Geir Anders Rybakken Oerslien

– Bildet ser veldig positivt ut

Bemanningsbyråer forteller om et arbeidsmarked på vei tilbake.

– Overordnet ser bildet veldig positivt ut, og bemanningen øker. Det forteller kommersiell direktør i Adecco Bjørn Wiik.

Administrerende direktør i Jobzone Espen Hem Jakobsen har samme inntrykk. Han forteller at de forbereder seg på en travel høst med stor etterspørsel.

«Lettelser i innreiserestriksjoner gjør det også enklere å få tilgang til god utenlandsk arbeidskraft som mange virksomheter er avhengige av.»

Hvilke bransjer er det som etterspør flest arbeidstagere for tiden?

«Det er god etterspørsel på de fleste områder. Det er spesielt vanskelig å få tak i mennesker med IT-kompetanse, men vi sliter også med å finne mennesker som kan jobbe med salg, kundeservice, logistikk og transport.» Det opplyser konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

Utfordring med å få tak i rett kompetanse

ManpowerGroup lager hvert kvartal et arbeidsmarkedsbarometer.

Det måler hvor mange arbeidsgivere som planlegger å oppbemanne sammenlignet med hvor mange som tenker å nedbemanne.

Der er trenden positiv. «Optimismen er tilbake i norsk arbeidsliv», mener Brath.

Hun forteller at den største utfordringen for tiden er å få tak i nok mennesker med rett kompetanse.

«Kompetansemangelen er tydelig innen en rekke fagområder og bransje, faktisk har kompetansemangelen aldri vært større.»

