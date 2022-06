Tre mulige flystreiker samtidig: – Hvis alt dette slår til, blir det katastrofalt

En «streike-trippel» er ikke normalt, ifølge flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. De neste ukene kan både flyteknikere, flyplassarbeidere og piloter være i streik.

STREIK: SAS og Norwegian fly på bakken ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Slik er bildet og de mulige konsekvensene akkurat nå:

Natt til lørdag 18. juni: 31 flyteknikere fra Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) gikk ut i streik.

Mandag 20. juni: Ytterligere 75 flyteknikere skal tas ut i streik. Det ble brudd i meglingen mellom NFO og NHO Luftfart lørdag, og neste møte mellom partene er ikke kjent.

Tirsdag 21. juni: 160 flyplassarbeidere kan gå ut i streik.

Onsdag 29. juni: 900 SAS-piloter kan være klare til å legge ned arbeidet.

– Mange sitter nå hjemme og lurer på om det blir noe av sommerens ferie. Og det kan gå skikkelig dårlig hvis alt dette eskalerer, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i selskapet Winair.

OM STREIKEKAOSET: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Flystreik er frustrerende og fortvilende for reisende.

VG har vært i kontakt med SAS, Norwegian og Widerøe søndag morgen og formiddag. Dette er status:

– SAS har fremdeles ingen flyginger som er påvirket av streiken, sier pressekontakt Anna Sandell.

Hun kan foreløpig ikke svare på hva SAS gjør for å forberede seg til mandagens opptrapping, eller om de vurderer forhåndskansellering av fly, slik som Widerøe har gjort.

Kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Silje Brandvoll, sier at de jobber med å få oversikt:

– Vi har planer om å «forhåndskansellere», slik vi har meldt om tidligere. Hvilke flyginger som eventuelt blir kansellert, tar vi fortløpende.

Widerøe har innstilt fire flyginger søndag som følge av flyteknikerstreiken, opplyser Brandvoll.

– Det er snakk om to rundturer: Bergen-Kristiansand og Bergen-Stavanger.

Pressekontakt Silje Glorvigen i Norwegian sier at hvordan det blir dersom forhandlingene vedvarer, må de komme tilbake til.

– Foreløpig har streiken ingen konsekvenser for våre passasjerer, og vi ber alle møte opp til normal tid.

FERIEKLARE: Reisende på Oslo Lufthavn Gardermoen lørdag. Tusenvis kan bli rammet av streiken.

– Skal være ganske heldig om du ikke opplever noe av dette

Flyanalytiker Elnæs kaller situasjonen uheldig. Selv har han valgt å holde seg hjemme i sommer.

– Det er ikke normalt at du har alt dette her på en gang. Det er en veldig uoversiktlig situasjon – både for flyselskapene og for dem som skal ut og reise. Det blir nok mange som ikke får gjennomført reisen sin som planlagt, sier Elnæs, som tidligere har vært Ryanairs sjef i Norden og Baltikum.

Han synes det er vanskelig å si noe om sannsynligheten for at det blir langvarig flyteknikerstreik, flyplassarbeider-streik og pilotstreik på en gang.

– Flyselskaper og flyplasser hatt to skrekkelig dårlige år, og denne sommeren så ut til å bli en av de beste sommersesongene noensinne. Så hvis alt dette slår til, så blir det katastrofalt. For alle, for å si det slik.

I LUFTEN: Et fly fra SAS tar av fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Det kan bli færre avganger fremover, dersom det blir trippel streik.

Hvis han skal spekulere i hvilke streiker han har minst tro på, er det den varslede pilotstreiken i SAS.

– Her tror jeg det er større sjanse for at det ikke blir streik enn streik. Konsekvensene for SAS ved en streik er ekstremt store, sier Elnæs.

Foreløpig er det Flyr og Norwegian som kommer best ut av sommerens kaos, mener flyanalytikeren.

Men du er ikke nødvendigvis upåvirket av streikesituasjonen dersom du skal reise med et annet flyselskap enn de mest rammede.

Han viser til flyplasskaoset som har gitt lange køer på flyplasser som Schiphol, Arlanda og Heathrow som følge av blant annet streik i andre land.

– Skal du fly i sommer, så skal du være ganske heldig om du ikke ser eller opplever noe av dette her.

FOLKSOMT: Slik så det ut på Schiphol første helgen i juni. Flere europeiske flyplasser har hatt problemer som følge av mangel på personell.

1. Flyteknikerkonflikten

Natt til lørdag gikk 31 flyteknikere ut i streik etter at NHO og NFO ikke klarte å bli enige i meglingen. Fra mandag 20. juni trappes streiken opp: Da blir 75 nye medlemmer tatt ut i streik. Det tilsvarer omtrent en firedel av flyteknikerne.

Flyteknikere utfører vedlikehold, feilsøking og feilretting av fly. De streiker fordi de ønsker forhandlingsrett for teknikere i administrative stillinger – og fordi de ønsker en lønnsøkning på 60 kroner i timen.

NFO varslet lørdag kveld at de vil ta initiativ til ny megling. Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart har foreløpig ikke villet kommentere initiativet fra motparten.

2. Flyarbeiderkonflikten

160 flyarbeidere tas ut i streik tirsdag hvis Fellesforbundet og NHO Luftfart ikke blir enige i meglingen som starter mandag.

Flyoverenskomsten mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet omfatter bakkemannskaper som flyteknikere, mekanikere, stuere, sjåfører, rengjøringspersonell og personell knyttet til lasting og lossing og ekspedisjon.

Flyarbeiderne peker på manglende reallønnsutvikling, og krever et høyere lønnsnivå.

3. Pilotkonflikten

SAS trues av pilotstreik fra slutten av juni. Partene har frist midnatt natt til 29. juni med å bli enige. Blir de ikke det, vil rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark gå ut i streik. Det svenske nyhetsbyrået TT anslår at det kan ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig.

Konflikten mellom ledelsen i SAS og pilotene har pågått over lengre tid. Kjernen i konflikten er opprettelsen av to nye datterselskap, hvor pilotene mener det ansettes på dårligere vilkår.