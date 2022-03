Større shoppefall enn ventet i februar

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 1,1 prosent fra januar til februar 2022.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det viser sesongjusterte tall fra SSBs ferske varehandelsindeks.

På forhånd ventet analytikere i snitt en vekst på 0,1 prosent i februar, mens DNB Markets ventet en nedgang på 0,2 prosent, ifølge meglerhuset.

Dra desember 2021 til januar 2022 hadde detaljhandelen i Norge en oppgang på 0,4 prosent.

Dagligvarebutikker trakk ned

Det største bidraget til den samlede nedgangen i februar kom fra dagligvarebutikker.

– Under pandemien har nordmenn brukt mer penger på varer og mindre på tjenester. Nå som samfunnet har åpnet opp igjen reverseres mange av endringene i handlevaner som skjedde under nedstengingen, sier rådgiver Anders Falla Aas i SSB.

Omsetningsvolumet i dagligvare faller fra høye nivåer under pandemien og ligger fortsatt høyere enn før pandemien.

– Etter at smittevernstiltakene ble opphevet i midten av februar er det flere ssom spiser ute på restauranter og i kantiner. Samtidig har det også blitt lettere å dra over grensa til Sverige for å handle igjen, sier rådgiver Anders Falla Aas i SSB.

Prisvekst i matbutikkene bidrar også til nedgang.

Konsumprisindeksen viste en økning i prisene for kategorien «matvarer og alkoholfrie drikkevarer» på hele 4,5 prosent fra januar til februar.

Klesbutikker og møbelbutikker hadde en økning i februar og bidro dermed til å dempe nedgangen i totalindeksen.