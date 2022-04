Fagforbundet om lønnsoppgjøret: Ikke sykepleiernes tur

Lærere og sykepleiere bør ikke prioriteres spesielt i årets lønnsoppgjør, mener Fagforbundet. Onsdag går startskuddet for forhandlinger i kommunal sektor.

Sykepleierne håper å bli prioritert i årets lønnsoppgjør, men møter motstand fra Fagforbundet, som mener man må se på helheten. Onsdag starter forhandlinger i kommuneoppgjøret.

Fagforbundets leder Mette Nord understreker at man må ha en helhetlig tilnærming og løfte lavtlønte i årets oppgjør.

– Det er ikke enkeltgrupper i kommunen som gjør jobben, det er samspillet mellom alle, sa hun i en debatt på Politisk kvarter.

Hvis noen skal ha mer, innebærer det at andre skal ha mindre, understreker hun.

– Det er kanskje de som skal ha mindre som har den største børen med den prisutviklingen som skjer. Handlekurven er tyngre i budsjettet enn den er for dem med høyere inntekt, sa Nord.

– Problemer med rekruttering

Sykepleierforbundet mener imidlertid det er sykepleiernes tur. Leder Lill Sverresdatter Larsen påpekte at det allerede er mangel på sykepleiere, og at mange kommuner opplever problemer med rekruttering og å beholde folk i jobben.

– Vi er helt avhengig av at vi klarer å beholde livsnødvendig kompetanse, sier hun, og viser samtidig til behov for beredskap i helsevesenet både når det gjelder pandemien og mottak av ukrainske flyktninger.

Vil se på rammen

Frontfagsoppgjøret endte på en ramme på 3,7. Larsen skulle ønske at LO ville gå sammen med Sykepleierforbundet om å be regjeringen om å tillate en høyre ramme for lærere og sykepleiere slik at man kan sikre høyere lønn til disse to gruppene samtidig som lavtlønte får et løft.

Nord mener derimot at offentlig sektor ikke kan være lønnsledende.

– Det man tjener i det private, skal også finansiere offentlig sektor. Hvis offentlig sektor ble lønnsledende, så blir det lavtlønte i industrien som skal finansiere høytlønte i offentlig sektor. Det vil ikke være bærekraftig over tid, sier hun.