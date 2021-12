Sjeføkonom tror Jens Stoltenberg får sentralbanksjef-jobben

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener Stoltenberg er favoritt til å ta over etter Øystein Olsen som ny sentralbanksjef.

Stoltenberg selv sier at han «ble kontaktet av Finansdepartementet i november med forespørsel» om søke på stillingen som sentralbanksjef.

– Når Jens Stoltenberg sier han blir oppfordret til å søke av Finansdepartementet, så tenker jeg at det blir Jens Stoltenberg, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Det betyr åpenbart at Finansdepartementet ikke er enige med de som har påpekt at hans bakgrunn er altfor politisk til å passe inn i en slik rolle, sier hun.

Stoltenberg og Wolden Bache søker

Finansdepartementet har lagt frem listen over dem som vil blir Øystein Olsens arvtager som sjef for Norges Bank. Departementet har ansvaret for ansettelsen av sentralbanksjefen.

På listen med 22 navn finnes Natos generalsekretær, som søkte på oppfordring fra Finansdepartementet. Nåværende visesentralbanksjef Ida Wolden Bache har også søkt.

Wolden Bache har tidligere vært trukket frem som en toppkandidat.

– Ida Wolden Bache er en svært god kandidat. Hun er faglig råsterk, har sterke lederegenskaper og en veldig god og klar rolleforståelse, mener Haugland.

Stoltenberg fikk mye oppmerksomhet da han ble trukket frem som kandidat.

Hans tette bånd til statsminister Jonas Gahr Støre har ført til at sistnevnte tidligere har varslet at han ville melde seg inhabil dersom Stoltenberg søkte. Stoltenberg skal etter planen slutte som sjef for Nato neste år.

Wolden Bache sier hun har søkt «etter dialog med Finansdepartementet».

– Det er en reell konkurranse om stillingen, sier Haugland.

Også Wolden Bache ble oppfordret

Norges Bank bekrefter i en e-post at også Wolden Bache ble oppfordret av Finansdepartementet til å søke på stillingen.

Haugland mener fortsatt Stoltenberg er favoritt. Hun peker på ordlyden i stillingsannonsen om topplederfaring fra komplekse organisasjoner, og mener det favoriserer Stoltenberg.

– Nettopp denne kompetansen har oppstått gjennom tunge politiske verv både som finansminister og statsminister som var bakgrunnen for toppjobben i NATO, sier hun.

Haugland sier Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg har forskjellig økonomisk bakgrunn, hvor Wolden Bache har erfaring med pengepolitikk mens sistnevnte har erfaring med økonomisk politikk.

– Har satt spørsmålstegn

Haugland sier at den politiske bakgrunnen var den klareste motforestillingen mot Stoltenberg som sentralbanksjef.

– Jeg har vært blant de som har satt spørsmålstegn ved om det er rett å ha en sentralbanksjef med en så politisk bakgrunn, sier hun.

Haugland sier hun ikke er overrasket at en kandidat vurdert som interessant får en slik forespørsel.

– Det handler mer om diskusjonen opp til denne annonseringen. Om det ert passende for en sentralbanksjef å ha en såpass politisk bakgrunn.

– Begge er veldig godt kvalifiserte

– Du verden, utbryter tidligere visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad da han får høre at Stoltenberg står på søkerlisten.

Han er svært fornøyd med at også Ida Wolden Bache har søkt.

– Dette er gode nyheter. Jeg synes begge to er veldig godt kvalifiserte kandidater. Det er ikke så ofte man har flere så godt kvalifiserte kandidater på listen, sier han.

– Har Stoltenberg en reell sjanse?

- Jeg har ingen formening om hvem det blir, men man kan ikke bli diskvalifisert bare fordi man tidligere har vært politiker.

- Er det ikke på tide med en kvinnelig sentralbanksjef?

- Jeg synes man skal bli sentralbanksjef på grunn av rene kvalifikasjoner. Jeg kjenner Ida veldig godt, jeg var jo sjefen hennes i ti år. Både hun og Stoltenberg er godt kvalifiserte, men med litt forskjellig profil.

