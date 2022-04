SV vil gi deg egen konto i Norges Bank

Alle nordmenn bør få en personlig konto i Norges Bank, mener SV. Der kan de få utbetalt for eksempel strømstøtte.

Kari Elisabeth Kaski vil gi deg en konto i Norges Bank som støtte fra det offentlige kan utbetales til.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, tror at kontantutbetalinger i krisetider er kommet for å bli. Hun tar i Klassekampen til orde for at framtidas pandemikompensasjoner, strømstøtte og annet kan gå til en konto i Norges Bank.

En slik konto har partiet fremmet forslag i Stortinget om at alle nordmenn skal få.

– Både koronapandemien og strømpriskrisen har gjort at vi på Stortinget har sett behovet for å kunne dele ut penger til folk i Norge på kort varsel, sier Kaski.

Hun mener dagens system ikke er godt nok for slike direkteutbetalinger. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet vender tommelen ned og mener dagens ordning er god nok.