Ap-topp tar et kraftig oppgjør med «strømpopulistene»

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) retter pekefingeren mot politikere, også i egne rekker, som mener utenlandskablene har skylden for de høye strømprisene.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) mener den politiske situasjonen vi lever i med krig, sosial uro og høye strømpriser er et «gefundenes fressen» for populister overalt i Europa, også i Norge.

NTB-Marie De Rosa

– Alle i Europa snakker om at hovedårsaken til energikrisen først og fremst er invasjonen i Ukraina. Det blir i Norge sett på som en unnskyldning, og at det egentlig er utenlandskablene som har skylda.

– Det er jo virkelig veldig spesielt, sier Raymond Johansen til NTB.

«Gefundenes fressen»

Han går kraftig i rette med politikere han mener tilbyr enkle løsninger på kompliserte sammenhenger i en tid preget av krig, skyhøye priser og sosial uro.

Johansen tyr til tysk for å forklare hva han mener:

– Dette er virkelig et «gefundenes fressen» for populister overalt i Europa, også i Norge, sier Johansen.

I denne sammenhengen kan det forstås som å bruke beleilige argumenter til egen fordel.

– Det å kutte strømkabler, det er «gefundenes fressen». Kutt strømkablene, så får du billigere strømpriser og bedre velferd hjemme. Du kommer langt med det resonnementet, i teorien.

Prissmitte

Johansen vedgår at prissmitte fra utlandet har vært en utfordring for Norge, men går ikke med på at løsningen er å kutte i forbindelsene til kontinentet.

– Det er krigsøkonomi i deler av Europa nå, og det å skulle være den norske politikeren som tar telefonen for å fortelle Europa at vi ikke lenger vil være en del av et system – jeg kunne godt tenke meg å høre innledningen på den samtalen, sier Ap-politikeren.

– Tror du Støre kommer til å ta den telefonen?

– Det bør han ikke.

Peker på eget parti

I Norge har debatten om utenlandskablene stort sett dreid seg om muligheten til å stanse eller begrense strømeksporten til Europa.

Blant partiene som har tatt til orde for det, er stortingsgruppen i Senterpartiet. Det samme har KrF, Frp og Rødt.

Frp-leder Sylvi Listhaug har i tillegg gått ut og bedt norske politikere slutte å skylde på Ukraina-krigen for energikrisen.

Ap-Sp-regjeringen åpnet nylig for eksportbrems på strøm, men bare hvis det er reell fare for kraftmangel.

Johansen peker også mot egne rekker når han skal forklare hvem han mener står bak populistiske strømbudskap.

– Det er snakk om mange partier, ikke minst Rødt og Frp, og elementer andre steder – men også i mitt parti, sier han.

Sliter på målingene

Selv har Støre pekt på høye strømpriser, matpriser og renter når han skal forklare dårlige meningsmålinger. Den analysen deler Johansen.

– Strøm og energi er en viktig grunn til at vi sliter. Det å presentere løsninger som er litt kompliserte, fordi du sitter med ansvaret – det er ikke sikkert det er det velgerne ønsker å høre, sier Johansen.

Ap fikk i februar sin laveste oppslutning noensinne på en Kantar-måling for TV 2 med bare 16,9 prosent. På kommunemålingen gjorde partiet det litt bedre med 20,2 prosent.

I snitt ligger Ap på 18,5 prosent på stortingsvalg-målingene for februar, viser tall fra Poll of polls.

Advarer mot å fyre for kråka

Johansen har denne uken vært i Brussel for å snakke om hvordan Europas storbyer, blant dem Oslo, rammes av energikrisen.

Norge er ett av flere land som gir strømstøtte til egne innbyggere. Det er vel og bra, mener Johansen. Men han advarer mot å tro at det er nok:

– Ensidig subsidiering uten redusert energiforbruk vil ikke lykkes.

Han påpeker at millioner av mennesker i Europa, også i Norge, bor i gamle og trekkfulle bygg.

– Vi kan ikke fyre for kråka, sier han.

Løsningen er ifølge Johansen å putte mer penger i energieffektivisering, og at midlene går direkte til byene.

– Vi må bruke energikrisen til å løse en annen krise, nemlig miljø- og klimakrisen, sier han.