Politikernes aksjeregler: Åpner for kortsiktig handel uten å melde fra

Hvis politikere i løpet av en måned har kjøpt og solgt aksjer, er det ikke krav om at det må meldes inn til Stortingets aksjeregister. – Det er jo helt tilfeldig hva man får se, sier professor.

Norges toppolitikere må melde fra om de er investert i aksjer. Men det er få krav knyttet til hvor spesifikke de må være.

Politikere på Stortinget og regjeringsmedlemmer har lov til å eie, kjøpe og selge aksjer.

Likevel skal statsråder og stortingsrepresentanter rapportere hvilke aksjer de eier til Stortinget, slik at offentligheten skal kunne vite hvilke aksjer og økonomiske interesser politikerne har.

Innen utgangen av hver måned skal politikerne selv melde inn eventuelle endringer i aksjene de eier til Stortingets aksjeregister.

Men i en tilleggsveiledning til reglene står det videre følgende:

«Man trenger ikke å melde inn aksjer man har kjøpt/forvaltet i løpet av en måned, men som man har solgt/sluttet å forvalte før den 1. i neste måned. Det vil imidlertid ikke gjelde dersom en aksjepost kan gi grunnlag for mulige interessekonflikter ... I så tilfelle skal det meldes inn.»

Altså kan politikerne drive med såkalt «trading», kortsiktig handel i aksjer for å oppnå gevinst, uten å måtte opplyse Stortinget om det.

Unntaket er hvis politikeren selv mener det kan være en interessekonflikt. Da skal vedkommende også melde inn aksjer som kjøpes og selges innenfor en måned.

– Kan ikke sammenligne

Professor Morten Kinander mener dette er problematisk på flere vis.

– Det er jo helt tilfeldig hva man får se. Hver måned kan man ha null eksponering i registeret, men ha hatt høy aktivitet i mellomtiden, sier Kinander.

BI-professoren mener at mangel på fortløpende rapportering, gjør at man aldri får et tidsriktig bilde på politikernes aksjeposter.

Professor Morten Kinander er leder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI.

– Da kan man ikke sammenligne økonomiske interesser med når møtene holdes på Stortinget, sier han.

Kinander stemmer i med både jusprofessor Eivind Smith og leder i Transparency International Norge, Guro Slettemark, om at det kan være grunn til å stramme opp regelverket.

Dette må stortingspolitikerne og regjeringsmedlemmene rapportere inn: Selskapsinteresser (aksjer, andeler m.m.) som vedkommende selv eier enten direkte eller indirekte gjennom et annet selskap, eller som vedkommende forvalter.

Selskapets navn og ansvarsform oppgis, samt eierandelen. Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke.

Endringer i selskapsinteresser som eies indirekte gjennom et annet selskap, skal meldes inn to ganger i året, henholdsvis innen én måned etter at Stortinget har trådt sammen i høstsesjonen, og senest innen 1. april i vårsesjonen.

Selskapsinteresser som eies indirekte gjennom et annet selskap er ikke omfattet av registreringsplikten dersom vedkommende, sammen med nærstående (jf. aksjeloven § 1–5 (1)), eier mindre enn 10 prosent av selskapet, og heller ikke deltar i investeringsbeslutninger.

Dette unntaket gjelder ikke for selskap som er organisert som ansvarlig selskap eller kommandittselskap.

Eierandeler i aksjefond eller annet verdipapirfond oppgis ikke.

Uavhengig av tredje og fjerde ledd skal økonomiske interesser som eies indirekte gjennom et annet selskap eller andeler i aksjefond eller annet verdipapirfond meldes inn dersom det foreligger særlige personlige eller økonomiske interesser som kan gi grunnlag for mulige interessekonflikter. Kilde: Stortinget Vis mer

«Innimellom kjøper og selger jeg aksjer med kort mellomrom»

Stortingsrepresentant Peter Frølich i Høyre, og leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, har meldt inn hvilke aksjer han eier.

Han har også rapportert mer enn regelverket krever, blant annet hvor mange aksjer han eier i hvert selskap. I regelverket er det ikke krav om å oppgi nøyaktig eierandel, dersom du eier under én prosent av et selskap.

I et forbehold i registeret skriver Frølich også følgende:

«Innimellom kjøper og selger jeg aksjer med kort mellomrom. Antallet aksjer kan derfor avvike dersom jeg ikke har fått oppdatert registeret fortløpende».

Frølich sier til E24 at han har lagt inn forbeholdet «rett og slett for å være helt åpen om at sånne situasjoner kan forekomme».

– Reglene og kravene til politikerne skjerpes og endres hele tiden, så det er greit å opplyse grundig for å ikke trå feil, sier Peter Frølich (H).

– De få gangene det har skjedd har jeg gjerne sendt en mail til stortingssekretariatet for å opplyse om det, siden det ikke vil registreres tidsnok før det er utdatert info, sier Frølich.

– Hvorfor melder du ikke inn i registeret hvilke aksjer du har kjøpt og solgt de gangene det har skjedd?

– Det har kun vært snakk om endringer i antallet. Jeg hadde for eksempel meldt inn at jeg eide noen aksjer i et selskap som het IDEX, så kjøpte jeg litt mer, men så ombestemte jeg meg og solgte igjen etter kort tid. Ikke trading egentlig, bare at jeg ombestemte meg, sier Frølich.

– Jeg har altså aldri eid aksjer som ikke har vært opplyst til registeret.

– Greit å være på den sikre siden

– Hvordan håndterer du mulige interessekonflikter når du handler med aksjer?

– Det har ikke vært noen problemstilling som har kommet på spissen.

Frølich eier blant annet 300.000 aksjer i REC Silicon, som med dagens kurs er verdt rundt 5,2 millioner kroner. Han eier også 136 aksjer i Kongsberg Gruppen, verdt like i overkant av 60.000 kroner etter dagens kurs.

– Jeg har valgt å opplyse ekstra fordi jeg tenker det er greit å være på den sikre siden. Det er ikke strengt nødvendig, men da unngår man å bomme på viktige regler, sier han og legger til:

– Jeg legger meg ikke opp i hvordan andre velger å gjøre dette. Det viktigste er at man følger de grunnleggende reglene.

