Shoppehopp i mai: Detaljhandelen steg med 1,2 prosent

Nordmenn handlet mer forrige måned, viser ferske tall fra SSB. Kjersti Haugland i DNB mener tallene viser at det er rom for å øke renten videre.

Folk ute i Bogstadgata i Oslo.

Omsetningen i detaljhandelen økte med 1,2 prosent i volum fra april til mai. Det viser ferske, sesongjusterte tall fra SSBs varehandelsindeks.

– Dette var en rekyl etter nedgangen i forrige måned, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

I april handlet nordmenn mindre, og detaljhandelen falt med 1,2 prosent.

Oppgangen for mai var mer enn forventet. Ifølge Bloombergs estimater var det ventet en oppgang på 0,2 prosent.

Rom for renteøkning

Trenden er en forsiktig nedgang, og ikke et stup i varehandelen, mener Haugland.

– Dette tallet i seg selv er nettopp med på å støtte opp under at det ikke kommer et dramatisk omslag i norsk økonomi, sier Haugland.

– Dermed er det rom for å øke renten videre, uten at det fører til en dramatisk nedgang i økonomien, sier hun videre.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Man skal likevel være forsiktig med å tolke månedlige detaljhandelstall alene, sier Haugland.

– Disse tallene hopper og spretter en god del. Hvis vi zoomer ut ser vi at varehandlene har opplevd en forsiktig nedgang i løpet av de tre siste månedene. Det er ingen dramatisk nedgang, sier Haugland.

– Vi er hele tiden på jakt etter informasjon som kan gi inntrykk av at omsalget i norsk økonomi bremser opp - at det blir en myk landing. At renten skal videre opp er basert på at det blir en myk landing, og dette tallet understreker det, men det er et tall det blir lagt begrenset vekt på.

Bil og bensin dro opp handelen

Av næringer som bidro mest til oppgangen var varehandel og reparasjon av motorvogner, hvor det var en oppgang på 2 prosent sammenlignet med sesongjustert volum i april.

Også drivstoffsalg økte fra april til mai, med henholdsvis 3 prosent.

Butikkhandel med andre husholdningsvarer økte med hele 4,2 prosent, mens bøker og musikk falt med 2,2 prosent.