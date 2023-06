Næringslivet tjener milliarder ekstra på svak krone

Norske bedrifter som selger varer i utlandet, har to gleder samtidig: Gode priser og svekket krone. På to år har prisene på eksporten fra fastlandet steget med over 40 prosent, regnet i kroner. Milliardene ruller inn.

Eksporten av sjømat ble i mai «reddet av den svake kronen», skriver Norges sjømatråd. Det er statens selskap for å styrke salget av norsk sjømat verden over.